Luis Robert Jr. regresó con poder y ya deja su huella en los Mets

El jardinero cubano Luis Robert Jr. necesitó apenas dos partidos tras su regreso para demostrar que sigue siendo una fuerza ofensiva de primer nivel en las Grandes Ligas. Este martes, el avileño conectó su tercer jonrón de la temporada con los New York Mets: un batazo de 451 pies a 112.2 millas por hora en el American Family Field de Milwaukee, el más largo conectado por un jugador del equipo en ese estadio durante la campaña 2026.

El jonrón, un disparo solitario a left-center en la octava entrada ante el lanzador Bryse Wilson de los Brewers, amplió la ventaja de los Mets a 4-0 en una victoria sobre Milwaukee.

Lo que hace aún más notable el batazo es el contexto en que se produjo: Robert había sido activado apenas el lunes desde la lista de lesionados de 60 días, donde permaneció casi tres meses por una hernia de disco en la columna lumbar.

La lesión lo había dejado fuera desde finales de abril, cuando fue colocado en el IL el 30 de ese mes con fecha retroactiva al 27. El tratamiento incluyó una inyección epidural y un prolongado período de rehabilitación que lo llevó a disputar juegos en Doble-A antes de ser activado.

La reacción en el dugout lo dijo todo: según reportó el New York Post tras el jonrón de 451 pies, varios compañeros quedaron boquiabiertos ante la magnitud del batazo.

Más allá del espectáculo, las cifras respaldan el impacto de Robert. Con ese jonrón, se convirtió en el único jugador de los Mets con tres contactos de 112 millas por hora o más de velocidad de salida en apenas 26 juegos disputados en la temporada.

El batazo también quedó empatado como el más largo de los Mets en 2026, junto con uno del tercera base Brett Baty.

Robert llegó a Nueva York el 20 de enero de 2026 mediante un canje con los Chicago White Sox a cambio del infielder Luisangel Acuña y el lanzador de ligas menores Truman Pauley. Los Mets asumieron su contrato de 20 millones de dólares para 2026 y una opción de club por otros 20 millones para 2027.

Fue presentado como el primer cubano en debutar en la temporada con los Mets y como pieza central de la alineación para el Opening Day 2026, aunque la hernia discal truncó sus primeras semanas en el equipo.

El historial de lesiones del avileño es una sombra que lo ha acompañado: perdió 114 juegos en las temporadas 2024 y 2025 por problemas de cadera y tendón, lo que llevó al mánager Carlos Mendoza a planificar descansos regulares para cuidar su carga de trabajo.

Al día siguiente del jonrón, Robert habló sobre la dinámica del jardín de los Mets y la describió como «una cosa hermosa», elogiando a sus compañeros de outfield: «Es muy divertido porque cualquiera de nosotros puede llegar a esas pelotas en cualquier momento».

La organización neoyorquina confía en que el regreso del cubano reactive una ofensiva que ha carecido de poder en momentos clave, y lo ve como una pieza determinante para las aspiraciones del equipo en la segunda mitad de la temporada.