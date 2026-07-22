Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro terminan el día al alza

El mercado informal de divisas en Cuba cerró este martes 21 de julio con nuevas subidas del dólar estadounidense y el euro, en un contexto de creciente demanda de moneda fuerte y una brecha que continúa ampliándose respecto al tipo de cambio oficial.

Al cierre de la jornada, a las 8:00 p.m. (hora de Cuba), el dólar estadounidense se cotizó en 668 pesos cubanos (CUP), dos pesos más que el día anterior. El euro, por su parte, alcanzó los 775 CUP, con un incremento de siete pesos en las últimas 24 horas, consolidándose como la divisa más cara del mercado informal.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubicó de forma orientativa en 470 CUP. No obstante, esta referencia debe interpretarse con cautela debido al reducido volumen de operaciones registradas con esa moneda, cuya circulación continúa limitada a determinados comercios estatales.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 668 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 775 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 470 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El billete verde acumula una subida de 13 pesos en la última semana, al pasar de 655 a 668 CUP, un incremento cercano al 2 %.

Aunque hace un mes el índice situaba su valor en torno a 695 CUP, esa comparación debe interpretarse con prudencia, ya que puede reflejar tanto movimientos del mercado como ajustes metodológicos en la construcción del indicador.

La moneda europea registró el mayor avance de la jornada y ya se cambia por 775 pesos, frente a los 768 CUP del lunes.

En los últimos siete días ha ganado 20 pesos, equivalente a un incremento del 2,6 %, y mantiene una diferencia de 107 pesos respecto al dólar, reforzando su posición como la divisa de mayor valor en el mercado paralelo cubano.

Mientras el mercado informal continúa marcando máximos, el Banco Central de Cuba mantiene en el denominado Segmento III un tipo de cambio oficial de 592 CUP por dólar y 676 CUP por euro.

La diferencia entre ambos mercados sigue siendo significativa: 76 pesos por dólar y 99 pesos por euro, una distancia que evidencia las dificultades del sistema oficial para satisfacer la demanda de divisas.

Aunque el Gobierno presentó el Segmento III como un mecanismo más flexible para acercar la tasa oficial a la realidad del mercado, los ajustes aplicados durante el último mes no han logrado reducir esa brecha.

Un mercado clave para la economía cotidiana

En un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios estatales y la creciente dolarización parcial de la economía, cada movimiento del mercado informal repercute directamente en el costo de la vida.

El encarecimiento del dólar y el euro impacta en los precios de alimentos, medicamentos, equipos electrónicos y otros productos comercializados por el sector privado, además de elevar el costo de quienes necesitan divisas para emigrar, importar mercancías, proteger sus ahorros o realizar compras en establecimientos que operan con moneda extranjera.

La persistente diferencia entre las tasas oficiales y las del mercado informal también refleja la escasez de divisas disponibles en el sistema bancario estatal y la fuerte demanda de dólares y euros entre la población.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El sistema filtra anuncios atípicos y mensajes de spam, pondera las operaciones según su actualidad y genera un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 21 de julio de 2026

1 USD = 668 CUP

5 USD = 3.340 CUP

10 USD = 6.680 CUP

20 USD = 13.360 CUP

50 USD = 33.400 CUP

100 USD = 66.800 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 21 de julio de 2026