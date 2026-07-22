Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro terminan el día al alza

El mercado informal de divisas en Cuba cerró este martes 21 de julio con nuevas subidas del dólar estadounidense y el euro, en un contexto de creciente demanda de moneda fuerte y una brecha que continúa ampliándose respecto al tipo de cambio oficial.
Al cierre de la jornada, a las 8:00 p.m. (hora de Cuba), el dólar estadounidense se cotizó en 668 pesos cubanos (CUP), dos pesos más que el día anterior. El euro, por su parte, alcanzó los 775 CUP, con un incremento de siete pesos en las últimas 24 horas, consolidándose como la divisa más cara del mercado informal.
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se ubicó de forma orientativa en 470 CUP. No obstante, esta referencia debe interpretarse con cautela debido al reducido volumen de operaciones registradas con esa moneda, cuya circulación continúa limitada a determinados comercios estatales.
- Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 668 CUP.
- Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 775 CUP.
- Tasa de cambio del MLC a CUP: 470 CUP (valor orientativo, pocos datos).
El billete verde acumula una subida de 13 pesos en la última semana, al pasar de 655 a 668 CUP, un incremento cercano al 2 %.
Aunque hace un mes el índice situaba su valor en torno a 695 CUP, esa comparación debe interpretarse con prudencia, ya que puede reflejar tanto movimientos del mercado como ajustes metodológicos en la construcción del indicador.
La moneda europea registró el mayor avance de la jornada y ya se cambia por 775 pesos, frente a los 768 CUP del lunes.
En los últimos siete días ha ganado 20 pesos, equivalente a un incremento del 2,6 %, y mantiene una diferencia de 107 pesos respecto al dólar, reforzando su posición como la divisa de mayor valor en el mercado paralelo cubano.
Mientras el mercado informal continúa marcando máximos, el Banco Central de Cuba mantiene en el denominado Segmento III un tipo de cambio oficial de 592 CUP por dólar y 676 CUP por euro.
La diferencia entre ambos mercados sigue siendo significativa: 76 pesos por dólar y 99 pesos por euro, una distancia que evidencia las dificultades del sistema oficial para satisfacer la demanda de divisas.
Aunque el Gobierno presentó el Segmento III como un mecanismo más flexible para acercar la tasa oficial a la realidad del mercado, los ajustes aplicados durante el último mes no han logrado reducir esa brecha.
Un mercado clave para la economía cotidiana
En un escenario marcado por la inflación, los bajos salarios estatales y la creciente dolarización parcial de la economía, cada movimiento del mercado informal repercute directamente en el costo de la vida.
El encarecimiento del dólar y el euro impacta en los precios de alimentos, medicamentos, equipos electrónicos y otros productos comercializados por el sector privado, además de elevar el costo de quienes necesitan divisas para emigrar, importar mercancías, proteger sus ahorros o realizar compras en establecimientos que operan con moneda extranjera.
La persistente diferencia entre las tasas oficiales y las del mercado informal también refleja la escasez de divisas disponibles en el sistema bancario estatal y la fuerte demanda de dólares y euros entre la población.
La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El sistema filtra anuncios atípicos y mensajes de spam, pondera las operaciones según su actualidad y genera un valor representativo que se actualiza varias veces al día.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 21 de julio de 2026
- 1 USD = 668 CUP
- 5 USD = 3.340 CUP
- 10 USD = 6.680 CUP
- 20 USD = 13.360 CUP
- 50 USD = 33.400 CUP
- 100 USD = 66.800 CUP
Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 21 de julio de 2026
- 1 EUR = 775 CUP
- 5 EUR = 3.875 CUP
- 10 EUR = 7.750 CUP
- 20 EUR = 15.500 CUP
- 50 EUR = 38.750 CUP
- 100 EUR = 77.500 CUP
- 200 EUR = 155.000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal de Cuba?
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 668 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba, marcando un incremento de dos pesos respecto al día anterior.
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¿Cómo se compara el valor del euro con el dólar en el mercado paralelo cubano?
El euro se cotiza actualmente a 775 CUP, superando al dólar por 107 pesos, lo que consolida su posición como la divisa más cara del mercado informal cubano.
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¿Cuál es la diferencia entre las tasas de cambio oficial y del mercado informal en Cuba?
La diferencia es significativa: el dólar se cotiza a 668 CUP en el mercado informal versus 592 CUP en la tasa oficial, lo que refleja las dificultades del sistema oficial para satisfacer la demanda de divisas.
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¿Cómo afecta el mercado informal de divisas a la economía cotidiana en Cuba?
El encarecimiento de las divisas impacta en el costo de vida, elevando los precios de alimentos, medicamentos y otros productos, además de afectar a quienes requieren divisas para emigrar o proteger sus ahorros.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.