Morales Ojeda admite denuncias de corrupción en el sector eléctrico: «Cuatro o cinco empañan el esfuerzo de la mayoría»

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, reconoció este martes que existen denuncias sobre conductas indebidas de funcionarios y trabajadores del sistema eléctrico, y admitió que esos casos están dañando la imagen de un sector clave en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país.

Las declaraciones fueron realizadas durante la visita de Miguel Díaz-Canel a los Consejos de Defensa Municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, en La Habana, donde las autoridades evaluaron la respuesta local a los problemas de electricidad, agua y recogida de desechos.

«Hay un grupo de denuncias que tienen que ver con actuar no adecuado de funcionarios y de trabajadores de todos estos ámbitos, con el gran reconocimiento al esfuerzo que está haciendo la inmensa mayoría de ellos, pero cuatro o cinco echan a perder y empañan el brillo de tropas que realmente están dando lo mejor de sí», afirmó Morales Ojeda, según la transmisión de Canal Caribe.

Aunque el dirigente insistió en que se trata de casos puntuales, sus declaraciones llegan después de varios episodios de presunta corrupción que han alimentado el malestar ciudadano.

De hecho, hace apenas unos días, vecinos de Calabazar, en el municipio habanero de Boyeros, denunciaron haber sorprendido a dos linieros de la Unión Eléctrica (UNE) presuntamente vendiendo electricidad de forma ilegal mientras la comunidad soportaba prolongados apagones.

La propia UNE confirmó el incidente y lo calificó como una «acción aislada de corrupción».

Sin embargo, existen antecedentes que ponen en duda que se trate de un hecho excepcional. En junio de 2025, siete trabajadores de la Empresa Eléctrica de La Habana y catorce clientes fueron condenados por delitos de fraude y soborno relacionados con la manipulación del consumo eléctrico.

A ello se suman denuncias recientes de vecinos de Mantilla, quienes aseguraron que trabajadores del sistema eléctrico les ofrecieron restablecer el servicio a cambio de 200 dólares.

En 2024, además, tres linieros de la UNE en Mariel fueron acusados de desviar más de 21 millones de pesos mediante la sustracción y comercialización ilegal de recursos de la empresa.

La comunicación «casa por casa»

Durante el recorrido, Díaz-Canel también insistió en reforzar la comunicación directa con la población ante las frecuentes caídas de las radiobases de ETECSA, que dejan a numerosos cubanos sin telefonía móvil, internet y acceso a las redes sociales.

«La información no siempre podemos confiar que es por la televisión, que es por la radio, o que es por la prensa, ni tan siquiera por las redes, porque se le caen las radiobases de ETECSA y no tienen tampoco ni comunicación celular ni datos», afirmó.

El gobernante pidió fortalecer la denominada comunicación comunitaria «casa a casa» y «cuadra a cuadra» para explicar a la población las decisiones adoptadas por las autoridades y sus motivos.

Municipios marcados por el descontento

Las autoridades locales informaron durante la visita sobre las acciones que desarrollan, junto con distintos organismos estatales, para enfrentar los problemas que más afectan a la población: los apagones, la falta de agua y la acumulación de basura.

Tanto San Miguel del Padrón como Diez de Octubre han sido escenario de protestas en los últimos meses. En mayo de 2026, vecinos de San Miguel salieron frente a la sede del Gobierno municipal al grito de «¡Corriente y comida!», mientras en Diez de Octubre se registraron cacerolazos en barrios como Lawton, Luyanó y Santo Suárez.

La visita forma parte de la gira que Díaz-Canel inició el 30 de junio por los 15 municipios de La Habana. En poco más de tres semanas ya ha recorrido once territorios de la capital, en medio de la peor crisis de servicios básicos que enfrenta la ciudad en décadas y mientras aumenta el descontento ciudadano por los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida.