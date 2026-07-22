Díaz-Canel exige en La Habana poner «a las personas más capaces» al frente de las Zonas de Defensa

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorrió los Consejos de Defensa Municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, en La Habana, donde insistió en la necesidad de colocar «a las personas más capaces» al frente de las Zonas de Defensa, estructuras clave del sistema de organización territorial del régimen para enfrentar situaciones consideradas excepcionales.

La visita ocurre en un momento especialmente delicado para el país. Apenas un día antes, el Sistema Electroenergético Nacional registró un déficit récord de 2,341 megavatios, la mayor afectación de generación eléctrica reportada hasta la fecha, mientras Cuba acumula cuatro colapsos nacionales del sistema eléctrico en lo que va de 2026, el más reciente el pasado 10 de julio.

Según informó Presidencia Cuba, Díaz-Canel estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Liván Izquierdo Alonso, y la gobernadora capitalina, Yanet Hernández Pérez.

Durante el recorrido por Diez de Octubre, municipio con unos 200,000 habitantes y nueve Zonas de Defensa, el gobernante subrayó la importancia de fortalecer esas estructuras.

«Es muy importante que una Zona de Defensa esté bien activada; y que, al frente de una estructura como esa, estén las personas más capaces», afirmó.

Las Zonas de Defensa constituyen la base del sistema defensivo cubano y tienen la misión de coordinar la respuesta local ante escenarios que el régimen considera excepcionales, como desastres naturales, emergencias o alteraciones del orden interno.

En San Miguel del Padrón, donde residen alrededor de 163,000 personas, las autoridades presentaron un mapa energético municipal para monitorear la situación del servicio eléctrico, cuya crisis ha provocado un creciente malestar social en todo el país.

Además de la situación energética, las reuniones abordaron problemas relacionados con el abastecimiento de agua, la recogida de desechos sólidos, la atención a personas vulnerables, la desvinculación laboral, el desarrollo de fuentes renovables de energía, la producción de alimentos y el pago de pensiones.

La visita forma parte de la gira que Díaz-Canel inició el pasado 30 de junio por los 15 municipios de La Habana, dentro del denominado «Año de Preparación para la Defensa 2026». Hasta el 17 de julio ya había recorrido nueve territorios de la capital, incluyendo inspecciones a los preparativos de la denominada «Guerra de Todo el Pueblo» en el municipio Cerro.

Sin embargo, el verdadero objetivo de esos recorridos quedó expuesto el pasado 17 de julio, cuando Canal Caribe mostró accidentalmente una diapositiva oficial en la que se indicaba que las visitas forman parte de un plan para ejecutar «acciones en el ámbito político, económico, social y comunicacional para evitar un estallido social», en cumplimiento de la Directiva No. 2 del Consejo de Defensa Nacional.

Ese documento salió a la luz en un contexto de creciente tensión social. Apenas tres días después, el 20 de julio, vecinos del centro de La Habana protagonizaron cacerolazos y protestas en demanda de electricidad, a los que se sumaron consignas de contenido político que fueron más allá del rechazo a los apagones.

Al concluir su recorrido, Díaz-Canel anunció que regresará próximamente para continuar evaluando el funcionamiento de los municipios.

«Dentro de muy poco tiempo habrá una nueva jornada para mirar entre muchos, y bien de cerca, a ese pequeño país, clave para la Isla, que es el municipio», afirmó.

Esta nueva visita evidencia el creciente protagonismo que el régimen concede a las estructuras de defensa territorial en un escenario marcado por el agravamiento de la crisis energética, el deterioro de los servicios básicos y el aumento del descontento ciudadano.