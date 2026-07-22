Muere Luis Gutiérrez Areces, el cubano que llevó la Virgen de la Caridad a Miami en 1961

Luis Gutiérrez Areces, el hombre que en 1961 trasladó clandestinamente a Miami la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre escondida en una maleta, falleció este martes a la 1:00 p.m. en esa ciudad a los 89 años, informó la Ermita de la Caridad en Facebook.

Con su muerte desaparece uno de los protagonistas de un episodio que marcó la historia del exilio cubano y convirtió a la patrona de Cuba en un símbolo de esperanza para miles de compatriotas que abandonaban la Isla tras el triunfo de la Revolución.

En un comunicado, la Ermita lo definió como una «figura imprescindible en la historia del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad» y aseguró que su nombre «permanecerá para siempre unido a la historia de la Ermita y al corazón agradecido del exilio cubano».

La Virgen llegó en una maleta

Nacido en 1936, Gutiérrez Areces protagonizó uno de los momentos más recordados de la historia del exilio cuando el 8 de septiembre de 1961 llegó a Miami con una réplica de la Virgen de la Caridad cuidadosamente protegida dentro de su equipaje.

La imagen arribó justo a tiempo para la primera celebración de la festividad de la patrona de Cuba en territorio estadounidense, en medio de la creciente ola de exiliados que huían del régimen de Fidel Castro.

Aquel traslado ocurrió en un contexto de fuerte persecución contra la Iglesia católica. Ese mismo año, el régimen expulsó a más de 130 sacerdotes y religiosos, restringió las actividades de culto y reprimió manifestaciones públicas de fe, entre ellas una procesión mariana que terminó con la muerte de un joven católico.

Una operación discreta

La imagen trasladada por Gutiérrez Areces era una réplica de la Virgen original del Cobre, encargada en 1947 por monseñor Armando Jiménez Rebollar para la parroquia de Guanabo, en La Habana.

La operación fue organizada por Elvira Jované de Zayas, entonces encargada de Negocios de la Embajada de Panamá en Cuba, quien entregó personalmente la imagen al exiliado en la escalerilla del avión junto con los rayos de madera y otros elementos que completaban la escultura.

Según relató posteriormente la propia diplomática, el primer «milagro» de aquella imagen fue conseguir los salvoconductos necesarios apenas dos días antes del viaje.

La Virgen llegó a Miami a tiempo para una misa multitudinaria celebrada en el Miami Stadium, presidida por el arzobispo Coleman F. Carroll ante más de 30,000 cubanos.

Desde entonces, aquella imagen se convirtió en el principal símbolo religioso del exilio cubano.

Hoy es la que se venera en la Ermita de la Caridad, santuario construido entre 1967 y 1973 frente a la bahía de Biscayne y declarado Santuario Nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el año 2000.

Una vida ligada a la Ermita

Durante más de seis décadas, Gutiérrez Areces mantuvo un estrecho vínculo con la Ermita y participó cada 8 de septiembre en las celebraciones dedicadas a la Virgen de la Caridad.

En 2021 también estuvo presente en la conmemoración del 60 aniversario de la llegada de la imagen a Miami, una ceremonia que reunió nuevamente a la comunidad cubana alrededor de la patrona nacional.

La Ermita lo recordó como un «testigo vivo de una historia de fe, esperanza y amor a Cuba» y concluyó su mensaje con una oración de despedida:

«Que la Virgen de la Caridad, a quien serviste y amaste con tanta fidelidad durante toda tu vida, te reciba bajo su manto maternal y te conduzca al encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo».

Con la muerte de Luis Gutiérrez Areces desaparece uno de los últimos testigos directos de un episodio que marcó el nacimiento de uno de los principales símbolos espirituales del exilio cubano y que mantiene viva, hasta hoy, la devoción de generaciones de cubanos dentro y fuera de la Isla.