Restaurar La Virgen Rota: el performance de Luis Manuel Otero en la Ermita de la Caridad de Miami

Apenas una hora después de pisar suelo estadounidense, Luis Manuel Otero Alcántara convirtió su primer acto en libertad en un gesto artístico cargado de simbolismo: ante cientos de personas reunidas en la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami, reconstruyó una imagen rota de la Virgen de la Caridad que había traído consigo desde Cuba, en un performance que denominó «Armar la Virgen Rota».

El cofundador del Movimiento San Isidro aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami este sábado alrededor de las 5:10 p.m., en el vuelo AA2706, tras cinco años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. A las 6:30 p.m. ya estaba en el santuario de la diáspora cubana, con los fragmentos de la figura mariana sobre una mesa, rodeado de micrófonos y de una multitud que lo esperaba con banderas cubanas.

El gesto condensa en un solo acto la narrativa de su trayectoria artivista: reunir los pedazos, recomponer lo quebrado y creer que es posible reconstruir la nación. Durante el performance, Otero pidió por los presos políticos que permanecen en Cuba.

La elección del lugar no es casual. La Ermita de la Caridad, principal santuario de los cubanos en el exilio, había orado específicamente por Otero y por los presos del 11 de julio apenas una semana antes, el 11 de julio de 2026, quinto aniversario de las protestas masivas que sacudieron la isla.

El régimen cubano impuso el exilio definitivo como condición para su liberación, un patrón que ha aplicado sistemáticamente a opositores de alto perfil. Entre el 7 y el 18 de julio, Otero permaneció en paradero desconocido bajo custodia de la Seguridad del Estado, situación que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU calificó como desaparición forzada, otorgando al Estado cubano plazo hasta el 25 de julio para informar sobre su paradero.

El Secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado oficial de bienvenida: «Luis Manuel Otero Alcántara enfrentó años de represión y condiciones inhumanas bajo el régimen castrista. Su valentía al aparecer con la bandera cubana en 'Patria y Vida', himno de la libertad, inspiró a millones. Es un privilegio darle la bienvenida a Estados Unidos como un héroe de la causa cubana».

Rubio exigió además la liberación de Maykel «Osorbo» Castillo Pérez y del resto de los presos políticos, y llamó a convocar elecciones libres en Cuba.

El congresista Mario Díaz-Balart (FL-26) también emitió una declaración: «Al igual que muchos otros en Cuba, estos activistas prodemocracia lo arriesgaron todo por la libertad del pueblo cubano».

Organizaciones como Amnistía Internacional, Freedom House, PEN International y Cubalex celebraron su libertad, pero advirtieron que el destierro forzoso constituye en sí mismo una violación adicional de sus derechos, y reiteraron el llamado a liberar a los demás presos políticos.

Otero fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas, juzgado a puerta cerrada y condenado a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo designó preso de conciencia desde mayo de 2021.

Al ser preguntado por su trabajo durante estos años, el artista respondió con una frase que resume su espíritu: «Llevamos un pila de años fajaos, y vamos a seguir fajaos».