El dólar, el euro y la MLC arrancan el día al alza en el mercado informal cubano

A las 10:00 a.m., hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba abre este jueves 23 de julio con una jornada al alza para las principales monedas.

El dólar estadounidense y el euro registran subidas respecto a la jornada anterior, mientras que el MLC también anota un incremento notable, aunque su cotización debe tomarse como valor orientativo por el escaso volumen de operaciones que lo respalda.

Resumen de tasas de cambio

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 671 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 778 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 480 CUP (valor orientativo, pocos datos).

Dólar: Sube y consolida una semana de tendencia alcista

El dólar estadounidense se cotiza a las 10:00 a.m (hora local cubana) de este jueves a 671 pesos CUP en el mercado informal, con una compra en 667 CUP y una venta en 675 CUP.

Esto representa un aumento de 3,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando el valor medio se situaba en 668 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La tendencia de la semana es claramente ascendente: hace siete días el dólar se cambiaba a 655 CUP, lo que supone una subida de 16 pesos en ese período, equivalente a un alza del 2,4%.

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

En cuanto a la evolución mensual, hace 30 días el dólar se ubicaba en 695 CUP, por encima del nivel actual, aunque esta comparación debe manejarse con prudencia, ya que puede reflejar ajustes de metodología del índice y no únicamente movimiento de mercado.

En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 695 CUP en el mercado informal.

Euro: También al alza y se mantiene como la divisa más cara

El euro sube este jueves hasta los 778 CUP de valor medio, con una horquilla de compra en 770 CUP y venta en 786 CUP.

Respecto a la sesión previa, la divisa europea gana 3 pesos, un avance del 0,4%.

La tendencia semanal es igualmente positiva: hace siete días el euro se cotizaba a 755 CUP, lo que implica una ganancia de 23 pesos en la última semana, un 3% de subida.

Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 107 pesos, consolidando su posición dominante.

En la comparativa mensual, hace 30 días el euro se situaba en 799 CUP, algo por encima del nivel actual, si bien esta diferencia puede responder en parte a ajustes metodológicos del índice.

El rango del último mes para el euro se extiende entre los 688 CUP de mínimo y los 799 CUP de máximo.

MLC: Fuerte subida, pero con cautela por escasez de datos

El MLC registra este jueves un valor medio orientativo de 480 CUP, con compra en 476 CUP y venta en 484 CUP.

Respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 439 CUP, el salto es de 41 pesos, un 9,3% de incremento. No obstante, este dato debe tomarse con cautela: la fuente advierte que el volumen de operaciones en esta franja es escaso, por lo que el valor es meramente orientativo.

En la comparativa semanal, hace siete días el MLC cotizaba a 475 CUP, apenas 5,5 pesos por debajo del nivel actual.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

La brecha con la tasa oficial, cada vez más amplia

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 596 CUP por dólar y 680 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La diferencia entre la tasa oficial y la informal alcanza este jueves los 75 pesos en el caso del dólar y los 98 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En el último mes, la tasa oficial del dólar ha pasado de 569 a 596 CUP, un ajuste que no ha logrado cerrar la brecha con el mercado paralelo.

La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Metodología

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 23 de julio de 2026

1 USD = 671 CUP.

5 USD = 3.355 CUP.

10 USD = 6.710 CUP.

20 USD = 13.420 CUP.

50 USD = 33.550 CUP.

100 USD = 67.100 CUP.

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 23 de julio de 2026