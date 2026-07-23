¿EE.UU. prepara un caso contra Cuba? El informe del Departamento de Estado que lo explica todo

Un informe de 107 páginas publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, ha encendido el debate entre analistas cubanos: ¿está Washington construyendo un caso formal contra el régimen de La Habana?

El documento, titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», cataloga al régimen de La Habana como una amenaza estructural para la seguridad nacional estadounidense y detalla décadas de espionaje, subversión y operaciones de influencia coordinadas desde la Isla con China, Rusia e Irán de por medio.

La analista Alejandra Franganillo, investigadora asociada en Pan-American Strategic Advisors, fue muy directa en el panel «Transición en Cuba» de este jueves. «Yo creo que estamos preparando un caso. Muchas personas creyeron que este informe era ridículo, que volvemos a la era de McCarthy. Pero todos coincidimos en que están preparando un caso para una posible intervención o lo que esté en la mesa».

La presentadora Tania Costa planteó la pregunta que vertebró el debate: «¿Por qué ahora? Porque esto ya se sabía», dijo en referencia al resumen histórico de la influencia cubana en determinados grupos pro régimen en Estados Unidos como Brigada Venceremos, Pastores por la Paz y el Gremio Nacional de Abogados.

En este sentido, Costa, quien afirmó haberse leído las 107 páginas completas, explicó que el grueso del documento recoge hechos de los años 60 y 70 que la comunidad cubana ya conocía porque muchos de ellos han sido aireados por el propio régimen de La Habana. Para ella, la verdadera novedad está en otro lugar: «Para mí, lo relevante son las alusiones constantes a la Dirección de Inteligencia (del régimen cubano), que hasta ahora son unas siglas, la DI, que no son conocidas para los cubanos».

Ese organismo, distinto del conocido DTI o la Seguridad del Estado, aparece en el documento como el actor central de las operaciones antiestadounidenses del régimen. Franganillo reforzó ese punto: «Para mí ahora mismo lo único que funciona en Cuba es la inteligencia. El sistema de inteligencia cubana es una de las más fuertes. Yo creo que está la rusa y la cubana».

El informe también sostiene que desde 1958 el objetivo fundacional del castrismo fue destruir al «imperio» estadounidense, reencuadrando el problema: ya no se trata de un pueblo oprimido sin economía, sino de una amenaza estratégica a 90 millas de Florida.

Como resumió Chaling-Chong: «Ya no estamos hablando de que el pueblo está oprimido, que no hay economía. No, no, estamos hablando de que ahí existe una tiranía que desde que surgió su función es destruirnos a nosotros y está a 90 millas y tiene hospedaje para todo el antiamericanismo internacional».

Los panelistas coincidieron en que el informe apunta principalmente al ciudadano estadounidense promedio, para quien estas revelaciones sí son novedad. Un espectador del programa lo resumió con precisión: «Es como si estuvieran preparando al americano, mostrándole al pueblo americano en realidad qué es la tiranía cubana».

El contexto político amplifica el peso del documento. Franganillo destacó que Marco Rubio encabeza una Secretaría de Estado cuyo equipo está compuesto en gran medida por cubanoamericanos, lo que ella describe como el lobby cubano más poderoso en la historia de Washington.

El informe llega tras una serie de casos de espionaje cubano de alto perfil: Ana Belén Montes, analista de inteligencia de defensa que trabajó para La Habana durante casi dos décadas, y Víctor Manuel Rocha, diplomático condenado en 2024 a 15 años de prisión por el mismo motivo. Ninguno de los dos, destacó Franganillo, era cubano.

En marzo de este año, el FBI reveló que Cuba reclutó espías en universidades de la Ivy League, ilustrando la capacidad de penetración de la DI que el informe coloca ahora en el centro del análisis.

La pregunta que quedó abierta en el debate es la misma que flota sobre toda la estrategia de la administración Trump hacia Cuba: si el informe es el primer paso de un caso en construcción, ¿cuál será el siguiente?