Informe del Departamento de Estado sobre Cuba: Un diagnóstico preciso, solo falta la cura

Durante décadas, buena parte del debate sobre Cuba en Estados Unidos fue en torno al embargo, la migración, los derechos humanos o las relaciones diplomáticas. El informe “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, publicado por el Departamento de Estado este lunes, brinda un enfoque mucho más profundo. No se limita a denunciar que en Cuba existe una dictadura que viola los derechos humanos. Presenta al régimen cubano como lo que siempre ha sido: un actor estratégico que, durante más de seis décadas, ha desarrollado una política sistemática de espionaje, infiltración, propaganda y expansión de su influencia contra Estados Unidos y las democracias occidentales.

Esa precisión en la narrativa tiene enormes implicaciones. Cuando el principal órgano diplomático de Estados Unidos deja de describir al régimen cubano únicamente como un problema de derechos humanos y comienza a definirlo como una amenaza estratégica para la seguridad nacional, las bases de la política estadounidense también se mueven. Hay un diagnóstico sobre un peligro que debe ser eliminado.

El informe sostiene que La Habana no solo ha reprimido a su propio pueblo, sino que ha procurado influir en gobiernos, instituciones, universidades, organizaciones políticas y movimientos sociales de otras naciones. Además, vincula esa estrategia con la exportación del modelo autoritario hacia países como Venezuela y Nicaragua y con la cooperación con potencias como Rusia, China e Irán.

En términos prácticos, ello podría traducirse en más sanciones contra funcionarios y entidades estatales, incremento de las investigaciones sobre redes de inteligencia y operaciones de influencia, vigilancia más estrecha de organizaciones vinculadas al aparato estatal cubano y una cooperación más intensa con aliados internacionales para limitar la capacidad de proyección del régimen.

También es previsible y lógico que aumente el respaldo político a la sociedad civil independiente, a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación no controlados por el Estado cubano.

El informe tiene, además, un significado histórico. Durante años existieron profundas diferencias dentro de Washington sobre cómo interpretar al régimen cubano. Mientras algunos sectores lo veían principalmente como un problema bilateral o un vestigio de la Guerra Fría, este documento lo inserta en el contexto de la competencia estratégica del siglo XXI entre las democracias y los regímenes autoritarios.

Desde esa perspectiva, Cuba deja de ser presentada como un actor aislado para convertirse en una pieza de una red de alianzas con gobiernos enfrentados a Occidente. Esa lectura amplía el alcance del problema cubano y facilita que la política hacia la isla se integre en una estrategia más amplia de seguridad nacional.

El documento combina antecedentes históricos, casos documentados y valoraciones estratégicas del Departamento de Estado. En política exterior, la importancia de un informe oficial no reside únicamente en las pruebas que recopila, sino en el marco conceptual que ofrece para orientar futuras decisiones.

Las administraciones cambian, pero los documentos estratégicos suelen influir durante años en la elaboración de políticas públicas. En ese sentido, este informe puede convertirse en un punto de referencia para el Congreso, las agencias de inteligencia y los responsables de la política exterior estadounidense.

Más allá de las medidas concretas que puedan adoptarse, el mensaje político es inequívoco: el Gobierno de Estados Unidos afirma que ya no observa al régimen cubano únicamente como una dictadura que reprime a sus ciudadanos, sino como una estructura con capacidad para proyectar influencia, desarrollar operaciones de inteligencia y colaborar con otros regímenes autoritarios en perjuicio de los intereses estadounidenses.

Cuando una potencia redefine la naturaleza de una amenaza, normalmente redefine también la respuesta frente a ella. Esa puede ser, precisamente, la mayor trascendencia de este informe. No anuncia por sí solo una nueva política, pero sí establece las bases intelectuales y estratégicas sobre las cuales podrían construirse las decisiones de Washington hacia el régimen cubano próximamente, incluyendo la acción que muchos esperaban y que ponga fin de una vez y por todas a ese viejo y destructivo cáncer que es el Castrocomunismo.

La política actual estadounidense hacia Cuba es la más inteligente, efectiva y humana que hayamos visto. Mientras se define con precisión clínica la características de la enfermedad y se aplica el mejor tratamiento posible, se incrementa la ayuda al pueblo oprimido y se le asiste por canales independientes: hoy se realizó un primer envío de la ayuda humanitaria consistente en 100 millones de dólares anunciada por el Departamento de Estado.

La criminal tiranía castrocomunista debe ser sancionada y derribada, pero la oposición prodemocrática perseguida y reprimida y el pueblo que sufre la opresión y la miseria extrema necesitan solidaridad y asistencia efectiva.