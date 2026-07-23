Así cierra el mercado informal en Cuba: El dólar y el euro suben al final de la jornada

A las 8:00 pm., hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cerró la jornada de este miércoles 22 de julio de 2026 con subidas en las dos divisas de referencia.

El dólar estadounidense y el euro terminaron el día por encima de los valores registrados en la víspera, en una tendencia alcista que se extiende ya a lo largo de la semana.

El dólar estadounidense se cotizó a 671 pesos cubanos (CUP) al cierre de este miércoles.

Esto representa un aumento de 3,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 668 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

En perspectiva semanal, el billete verde acumula una subida de 16 pesos frente a los 655 CUP registrados hace siete días, lo que equivale a un alza del 2,4%.

En cuanto a la comparativa a 30 días —que puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice—, el dólar se sitúa 24 pesos por debajo de los 695 CUP de hace un mes.

En los últimos 30 días, la divisa estadounidense ha oscilado entre un mínimo de 610 y un máximo de 695 pesos en el mercado informal. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro cerró la jornada en 778 pesos cubanos (CUP), lo que supone un incremento de 2,5 pesos respecto a la sesión previa, cuando se situaba en 775 CUP.

En la última semana, la moneda europea ha escalado 22,5 pesos desde los 755 CUP de hace siete días, una subida del 3%. La comparativa a 30 días —con la prudencia que aconseja la posible incidencia de ajustes metodológicos— muestra una cotización 22 pesos inferior a los 800 CUP de hace un mes.

El euro ha llegado a un máximo de 802 y un mínimo de 688 pesos en el último mes. Se confirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 107 pesos.

La MLC registró un valor medio orientativo de 479 pesos cubanos (CUP) al cierre de esta jornada, con una compra en 464 y una venta en 494 CUP.

Respecto a la jornada anterior, la MLC subió 9,5 pesos desde los 470 CUP de este martes, aunque en la comparativa semanal se sitúa apenas 1,5 pesos por debajo de los 481 CUP de hace siete días.

En los últimos 30 días ha oscilado entre un mínimo de 399 y un máximo de 543 pesos. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 671 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 778 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 479 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), fijado este miércoles en 596 CUP por dólar y 680 CUP por euro, se mantuvo muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre ambos mercados alcanza este miércoles los 75 pesos en el caso del dólar y los 98 pesos en el del euro, una distancia que ilustra la desconexión entre el sistema financiero estatal y la economía real de los cubanos.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La tendencia alcista que acumula el dólar en la última semana —16 pesos de subida en siete días— agrava aún más el deterioro del poder de compra de quienes perciben ingresos en pesos cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 22 de julio de 2026

1 USD = 671 CUP

5 USD = 3.355 CUP

10 USD = 6.710 CUP

20 USD = 13.420 CUP

50 USD = 33.550 CUP

100 USD = 67.100 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 22 de julio de 2026