El monopolio de la verdad: cuando el Estado controla la información

Hombre leyendo la prensa oficialista, en una calle de La Habana, en septiembre de 2022.

Una de las primeras señales de una democracia que comienza a morir aparece cuando una sociedad pierde algo esencial: el derecho a conocer la verdad.

Los regímenes autoritarios no siempre comienzan eliminando todas las libertades de inmediato. Muchas veces el primer paso es más silencioso: controlar la información, decidir qué puede decirse, qué puede publicarse y qué versión de la realidad debe aceptar la población.

La experiencia cubana constituye una de las demostraciones más prolongadas de este fenómeno en América Latina. Desde los primeros años del proceso revolucionario, el poder comprendió que controlar la información era controlar la conciencia colectiva.

Cuando un Estado convierte la verdad en propiedad oficial, la sociedad queda indefensa. El ciudadano deja de ser un participante libre de la vida pública y se transforma en receptor de un discurso impuesto.

La verdad única como instrumento de poder

El monopolio informativo parte de una idea peligrosa: solo existe una verdad, y esa verdad pertenece al gobierno. Los medios independientes desaparecen, la crítica se convierte en delito y la discrepancia comienza a ser presentada como traición.

En Cuba, durante décadas, la prensa oficial ha funcionado como una extensión del poder político. La narrativa del Estado ocupa todos los espacios: televisión, radio, periódicos, escuelas y organizaciones sociales. La consecuencia es profunda: una generación completa puede crecer escuchando una sola interpretación de la historia, una sola explicación de los problemas nacionales y una sola respuesta para todos los fracasos. Cuando no existe contraste de ideas, la propaganda sustituye al pensamiento.

El control de la palabra es el control del ciudadano

Los gobiernos autoritarios comprenden que una sociedad informada es una sociedad difícil de manipular. Por eso la censura no solo busca impedir que se publiquen críticas; busca crear miedo. El ciudadano aprende que ciertas preguntas pueden traer consecuencias, que ciertas opiniones deben mantenerse en silencio y que la prudencia puede convertirse en una forma de supervivencia.

La historia demuestra que ninguna sociedad permanece libre cuando sus ciudadanos tienen miedo de expresar lo que piensan. El silencio impuesto no significa conformidad. Muchas veces significa temor. Las nuevas tecnologías rompieron el monopolio, pero aumentaron la represión

Durante décadas, el Estado cubano pudo controlar casi completamente el flujo de información. Sin embargo, la llegada de internet y las redes sociales abrió pequeñas ventanas hacia una realidad diferente. Los cubanos comenzaron a mostrar al mundo imágenes de la vida cotidiana: escasez, apagones, protestas, deterioro económico y demandas de cambio.

La realidad dejó de ser exclusivamente la versión oficial

Ante esa pérdida del control absoluto del relato, los gobiernos autoritarios suelen responder con mayor vigilancia, restricciones y persecución contra quienes utilizan la información como herramienta ciudadana.

Pero una vez que una sociedad descubre que existe otra realidad más allá de la propaganda, resulta cada vez más difícil regresar al viejo monopolio de la verdad.

La advertencia para América Latina

La lección cubana no pertenece únicamente a Cuba. Es una advertencia para todo el continente. Las democracias no deben esperar a que desaparezcan las elecciones para defender sus libertades. Una democracia comienza a debilitarse cuando se ataca a la prensa libre, cuando se intenta silenciar al adversario y cuando un gobierno pretende convertirse en dueño absoluto de la verdad.

El peligro no está solamente en cerrar periódicos o estaciones de radio. También está en crear sociedades donde una parte de la población acepta que solo una voz tiene derecho a hablar.

La historia enseña que ningún poder que controla la información permanece indefinidamente sin consecuencias. La mentira oficial puede mantenerse durante años, pero tarde o temprano la realidad termina imponiéndose.

Cuba deja una enseñanza clara

Un país donde el Estado decide qué pensar, qué recordar y qué decir pierde poco a poco una parte esencial de su libertad. La libertad de información no es un privilegio de periodistas. Es un derecho de todos los ciudadanos. Porque cuando una nación pierde la posibilidad de escuchar distintas voces, pierde también la capacidad de corregir sus errores.

La primera batalla por la libertad comienza en un lugar aparentemente sencillo: la defensa de la verdad.