Cubanos ponen contra las cuerdas a Cubadebate por hablar de la crisis del agua en Puerto Rico

El portal oficialista Cubadebate publicó este lunes un extenso reportaje sobre la crisis hídrica en Puerto Rico, donde miles de residentes llevan más de 100 días sin agua corriente, y la reacción de los cubanos no se hizo esperar: más de mil comentarios de burla e ironía en menos de dos horas pusieron en evidencia la hipocresía del medio estatal.

El artículo, firmado por Patricia Vélez y reproducido de El País, describe cómo vecinos del barrio Machuchal y la calle Loíza, en San Juan, contabilizaron exactamente 118 días sin agua en lo que va de 2026, registrados en una bitácora digital alimentada por casi un centenar de residentes. El reportaje original fue publicado por el diario español el 1 de agosto, dos días antes de que el medio oficialista lo reprodujera.

La ironía no escapó a nadie: el mismo portal que silencia sistemáticamente la crisis del agua en Cuba dedicó un reportaje detallado a los problemas hídricos de un territorio estadounidense.

«¿En qué provincia queda Puerto Rico? Es que parece que estoy mal en Geografía», escribió un usuario. «Debería llamarse ahora PuertoRicoDebate», apuntó otro. «Por un momento pensé estar leyendo una noticia de Cuba», añadió un tercero.

Las comparaciones con la realidad cubana fueron inevitables. «Te puedo decir de un lugar en Cuba que lleva más de diez años sin agua y es céntrico», señaló un comentarista. «Así está Guanajay hace más de un año. ¡Preocúpense un poco de la gente nuestra!», reclamó otro. Varios usuarios resumieron el sentir general con una frase: «Mira tu patio y no el del vecino».

La ironía tiene sustento en datos concretos. Según cifras de mayo de 2026, cerca de 2,7 millones de cubanos sufren escasez severa de agua, y más de 500,000 habaneros tienen problemas de suministro. El sistema de bombeo opera con apenas el 37% del combustible necesario, y el 87% de las estaciones depende de la electricidad, lo que significa que cada apagón —que en 2026 puede durar entre 12 y 20 horas— corta también el agua.

Un comentario lo sintetizó con precisión: «Falta de agua ha existido por una rotura de una conductora, pero las pipas no faltan. En Cuba eso no pasa. Allí también hay cortes eléctricos, pero no de 24 o 60 horas como en Cuba».

Este no es un episodio aislado. Cubadebate ha recibido críticas similares en repetidas ocasiones a lo largo de 2026: en febrero, por comparar fuerzas especiales extranjeras; en mayo, por publicar sobre la deuda de Estados Unidos; y en julio, por minimizar casos de hepatitis. En todos los casos, el patrón es el mismo: señalar problemas ajenos mientras se omite la crisis interna.

«Esta es mi página de humor favorita. Siempre me sacan una sonrisa con sus chistes», escribió un usuario. «Me parece que no había visto en mi vida un reportaje más subversivo que este», añadió otro, en lo que fue quizás el comentario más certero de todos.

La coalición ciudadana puertorriqueña «Exigimos Agua» tiene convocada una manifestación para este martes en San Juan, mientras la gobernadora Jenniffer González anunció proyectos de mejora de infraestructura hídrica por al menos 7,000 millones de dólares. A diferencia de Cuba, Puerto Rico cuenta con mecanismos de rendición de cuentas: el alcalde de San Juan demandó a la empresa de agua y los ciudadanos se organizaron libremente para exigir soluciones.