De mago a marinero: joven cubano cambia el escenario por el timón

Un joven que llenaba teatros haciendo trucos de magia en la Isla de la Juventud hoy conduce uno de los pocos ferris que conectan ese territorio con el resto de Cuba.

José Nemías Cardoso Camejo dejó su traje negro de ilusionista por el uniforme azul de marinero, y ahora se desempeña como timonel a bordo del ferry Perseverancia, la embarcación que cubre la ruta entre Nueva Gerona y Batabanó.

Cardoso trabajaba en la Casa de la Cultura local cuando se enteró de un curso que impartía una empresa del sector marítimo. Decidió inscribirse y eligió la especialidad de marinero de cubierta.

De los aproximadamente 60 participantes que comenzaron el curso, muchos no lo terminaron; él sí, y poco después fue llamado a incorporarse a la tripulación.

«Ese cambio fue necesario porque me gustan los dos oficios, la magia y lo que es el marinero», explicó el joven, quien desde niño construía barquitos de poliespuma y los soltaba en las calles cuando llovía.

Hoy ocupa uno de los puestos de mayor responsabilidad a bordo: el de timonel, quien controla el rumbo y la estabilidad de la embarcación.

«Realmente para mí es un orgullo, un orgullo saber de que llevo esa responsabilidad en mis manos, un barco que cuesta tanto y toda esa responsabilidad, y hay veces te sientes tenso pero con tremendo orgullo», afirmó.

Sin embargo, su trabajo cotidiano transcurre en medio de una crisis crónica. El propio Cardoso lo describe sin rodeos: «Estamos viendo el déficit de combustible, de piezas que le faltan al barco, hay veces que tú sales para Batabanó y no sabes si vas a virar o no porque falta combustible, porque si no lo dan o se rompió una pieza, un motor».

A pesar de todo, el timonel dice no arrepentirse del cambio. Y en sus ratos libres a bordo, no abandona del todo su primer oficio: «Cuando tengo tiempo libre en el barco hago mis trabajos particulares de la magia».

Preguntado si hay magia en el mar, respondió sin dudar: «Sí, si hay magia en el mar, claro como que no».

Ese escenario no es nuevo pues el Perseverancia ha acumulado una larga lista de interrupciones.

En mayo, el gobierno de la Isla de la Juventud pidió donaciones de un motor eléctrico o alambre para poder repararlo.

Un mes después, el Ministerio de Transporte redujo el servicio a un solo viaje semanal por escasez de combustible.

Y el drama aumenta cuando se conoce que la Isla de la Juventud depende casi exclusivamente de esa ruta marítima para su conexión con el resto del país, lo que convierte cada avería o recorte en un problema directo para miles de personas.