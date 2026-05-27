Régimen cubano no tiene el motor: gobierno de Isla de la Juventud recurre a privados y sociedad civil para reparar ferry

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El gobierno del municipio especial Isla de la Juventud emitió una convocatoria urgente en redes sociales pidiendo a empresas estatales, actores no estatales y a la población en general que aporten un motor eléctrico o el alambre necesario para enrollarlo, con el fin de reparar el ferry Perseverancia y restablecer el transporte marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó.

La convocatoria reconoce abiertamente que el Estado no dispone del repuesto ni de los recursos técnicos para resolver la avería por sus propios medios, y concluye con una frase que resume la situación: «Como siempre, del esfuerzo de todos, pueden emerger las soluciones necesarias».

El motor requerido es un equipo industrial de la marca HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES, con una potencia de 3.7 kW, voltaje de 220 V y velocidad de 1,740 revoluciones por minuto, un componente estándar disponible en el mercado internacional por entre 1,000 y 1,500 dólares.

La nota oficial describe al Perseverancia como «vital para aliviar el transporte de pasajeros y cargas, transcendental para garantizar la vitalidad de la economía del territorio», lo que subraya la gravedad de dejarlo fuera de servicio por la falta de una pieza de repuesto básica.

La reacción ciudadana en redes sociales fue mayoritariamente crítica e irónica.

Orestes Daniel Guerra Aizpurua cuestionó directamente al Ministerio de Transporte: «¿Qué función tiene el MITRANS y los miles de salarios que cobran empleados que no son choferes ni mecánicos? Para qué queremos un ministerio que pide limosnas al mismo pueblo que abandona. Ah, verdad, el MITRANS es solo para Gaviota y la PNR; ahí sí aparece todo al momento».

Oscar Rodriguez fue más directo: «Si fuera para el carro del delegado del MININT, ustedes saben cómo buscarlo».

Alejandro Castro afirmó tener el alambre del calibre requerido pero declaró que «ni muerto se lo doy», y añadió: «Un parche para el régimen comunista. Quieren arreglar el motor a costa del pueblo pinero. El verdugo pidiendo arreglar el látigo para seguir viviendo en la indigencia».

Grabiel Garcia relató su situación personal: «Los que estamos botados en La Habana, que vinimos preparados para cuatro días y todavía no hay esperanzas del día en que uno podrá irse».

No todos los comentarios fueron de rechazo.

El ciudadano Silvino Avila ofreció garantizar el trabajo de enrollado del motor «en par de días» si le consiguen el alambre, y René Modesto sugirió convocar a los integrantes de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores para adaptar otro motor con ayuda de tornero, soldador y electromecánico.

El Perseverancia entró en operaciones en agosto de 2023 como solución definitiva al problema de transporte de la isla, pero desde entonces ha acumulado múltiples interrupciones: en marzo de 2024 estuvo operativo pero sin combustible; entre octubre y diciembre de 2025 pasó casi tres meses en reparación intermedia, siendo sustituido por el catamarán V2V Empress.

La flota complementaria, los catamaranes Río Júcaro y Río Las Casas, ha permanecido fuera de servicio de forma casi permanente por deterioro y falta de piezas, dejando al Perseverancia como única embarcación operativa en una ruta de la que depende el abastecimiento de alimentos, medicamentos y bienes esenciales para los habitantes de la isla.

El episodio se produce además en un momento en que el MITRANS ya había anunciado la reducción del servicio de dos a un viaje semanal a partir del 20 de junio, alegando escasez de combustible, lo que agravará aún más la situación de los pineros si el ferry no se repara a tiempo.