Departamento de Estado: «El régimen cubano respalda redes terroristas transnacionales»

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó este viernes que el régimen cubano respalda redes terroristas transnacionales sofisticadas, en declaraciones ofrecidas al programa «The World Over» de la cadena EWTN, conducido por Raymond Arroyo.

La entrevista se produce cuatro días después de que el Departamento de Estado publicara el informe Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI, un documento de 100 páginas que sistematiza casi siete décadas de acusaciones sobre espionaje, subversión ideológica y exportación de violencia política por parte de La Habana.

Pigott describió una arquitectura de operaciones encubiertas que trasciende fronteras: «Estamos observando redes transnacionales sofisticadas respaldadas por el régimen cubano y por otros actores, capaces de planificar en un país, reclutar en otro, financiarse desde un tercero y ejecutar un ataque en un cuarto país».

El portavoz situó esa amenaza en el contexto del resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda a escala global, con datos concretos sobre su alcance.

En Estados Unidos, señaló, «los complots y ataques antigubernamentales de extrema izquierda representan más ataques que cualquier otro grupo ideológico».

La situación en Europa no es menos preocupante, según Pigott: los atentados terroristas de extrema izquierda son «comparables, en número, a los atentados del terrorismo yihadista».

El presentador Raymond Arroyo introdujo el tema reproduciendo unas declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, pronunciadas durante la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en el Departamento de Estado con delegaciones de más de 60 países.

En ese discurso, Rubio había señalado directamente al régimen cubano como artífice de décadas de infiltración ideológica: «La extensa red de inteligencia e influencia ideológica del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando estrechamente vinculada a grupos y movimientos de extrema izquierda tanto en Occidente como fuera de él».

Pigott subrayó que tanto la conferencia ministerial como el informe responden a la misma urgencia: «Ese tipo de red terrorista transnacional exige una respuesta también transnacional. Por eso se celebró esa reunión ministerial en el Departamento de Estado y por eso este informe es tan importante: porque pone de relieve la influencia del régimen cubano y las acciones que ha venido llevando a cabo».

La elección de EWTN como plataforma para difundir el mensaje del Departamento de Estado no es casual: la cadena católica tiene alcance global y una audiencia conservadora receptiva al discurso anticomunista, y «The World Over» es uno de sus programas de mayor audiencia.