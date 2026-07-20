El Departamento de Estado acusa al régimen cubano de ser el principal patrocinador del izquierdismo radical en EE.UU.

El Departamento de Estado publicó este lunes un informe de aproximadamente 100 páginas presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que acusa al régimen cubano de haber sido, durante más de seis décadas, el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo dentro de Estados Unidos.

El documento, titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», fue difundido por el Departamento de Estado y constituye una de las exposiciones más exhaustivas publicadas por el gobierno estadounidense sobre la campaña de subversión, espionaje e influencia ideológica que La Habana ha librado contra Washington desde 1959.

«Por más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en Estados Unidos», escribió Rubio al anunciar el informe. «El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubana en nuestro país. El pueblo estadounidense merece saberlo».

El informe sostiene que Cuba desarrolló una forma única de marxismo —distinta del comunismo soviético— construida en torno a agravios raciales, sociales y civilizacionales. Esa ideología, forjada en la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, que reunió a más de 500 delegados de 82 países, se convirtió, según el documento, en el motor ideológico de la izquierda radical occidental, con una línea directa hasta movimientos contemporáneos como Black Lives Matter, Antifa y las redes anti-ICE activas en suelo estadounidense.

El texto documenta cómo Cuba financió, entrenó y dirigió grupos terroristas como el Weather Underground y las FALN puertorriqueñas. En un período de 18 meses entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unos 2,500 atentados con bomba en territorio estadounidense, a un ritmo de casi cinco al día, vinculados a esa influencia.

En materia de espionaje, el informe detalla cómo la Dirección de Inteligencia cubana infiltró los más altos niveles del gobierno de EE.UU. durante décadas. Los casos más emblemáticos incluyen a Víctor Manuel Rocha —exembajador en Bolivia y exdirector de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Clinton, condenado en abril de 2024 a 15 años de prisión por actuar como agente cubano durante aproximadamente 50 años— y a Ana Belén Montes, que fue reclutada en 1984 como estudiante de posgrado en Johns Hopkins y llegó a ser la analista principal de Cuba en la Agencia de Inteligencia de Defensa.

El documento también identifica una red activa de organizaciones que operan en EE.UU. al servicio de los intereses del régimen. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sancionado por el Departamento de Estado en junio de 2026, es descrito como el nodo central de toda la red de inteligencia e influencia cubana, con cerca del 90% de su personal vinculado a los servicios de espionaje de la isla.

Otra organización señalada es la Brigada Venceremos, que desde 1969 ha transportado a Cuba a unos 10,000 activistas estadounidenses. Un informe del Senado de EE.UU. de 1975 la describió como «una de las operaciones de infiltración más extensas y peligrosas jamás emprendidas por una potencia extranjera contra Estados Unidos».

El informe también advierte sobre la dimensión geopolítica de la amenaza: Cuba alberga actualmente 18 instalaciones conocidas de inteligencia de señales, entre ellas dos rusas, que sirven de plataforma para que Moscú, Pekín y Teherán proyecten poder contra EE.UU. a 90 millas de Florida.

El documento concluye con una advertencia directa: «Confundir la pobreza de Cuba con su inocuidad es malentender la amenaza por completo. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parasitario».

El informe se publica en un contexto de máxima presión de la administración Trump sobre La Habana, que incluye sanciones a la Dirección de Inteligencia cubana y al conglomerado militar GAESA. Mientras el régimen destina recursos a sostener redes de subversión en el exterior, el pueblo cubano soporta apagones de hasta 20 horas diarias y una crisis económica sin precedentes.