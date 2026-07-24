Cuba rozó otro récord de apagones: la afectación alcanzó los 2,315 MW

El sistema eléctrico cubano volvió a rozar su máximo histórico este jueves: la afectación alcanzó 2,315 MW a las 21:10 de la noche, según el parte informativo de la Unión Eléctrica publicado este viernes.

El servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas del día, incluyendo la madrugada, con impacto en todas las provincias del país.

La cifra se acerca peligrosamente al récord histórico absoluto de 2,341 MW, registrado el 8 de julio, cuando cerca del 73% del territorio quedó sin electricidad de forma simultánea.

Julio de 2026 se consolida así como el mes más crítico de la historia eléctrica cubana, con niveles de déficit que superan con creces los picos del verano de 2024, cuando las afectaciones oscilaban entre 1,500 y 1,900 MW.

Para este viernes, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 2,160 MW durante el horario pico, con una disponibilidad de generación de apenas 1,070 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,200 MW.

El estado de las plantas termoeléctricas explica en buena medida la magnitud del colapso. Cinco unidades permanecen en avería: la Unidad 6 de Máximo Gómez en el Mariel, la Unidad 1 de Ernesto Guevara De La Serna en Santa Cruz, la Unidad 6 de Diez de Octubre en Nuevitas, la Unidad 2 de Lidio Ramón Pérez en Felton y la Unidad 3 de Antonio Maceo en Renté.

Otras cuatro unidades están en mantenimiento: la Unidad 3 de Ernesto Guevara De La Serna, las Unidades 5 y 6 de Antonio Maceo y la Unidad 5 de Diez de Octubre.

A ese cuadro se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible, entre ellas la Patana de Regla, la Patana de Melones, el Central Fuel de Mariel y el Central Fuel de Moa.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron 4,467 MW/hora durante el jueves, con una potencia máxima de 694 MW, aportación que resulta insuficiente para compensar el déficit nocturno, que es precisamente cuando se producen los picos de demanda más elevados.

La crisis tiene raíces estructurales que el régimen no ha podido —ni ha querido— resolver: plantas termoeléctricas con más de cuarenta años de operación sin mantenimiento capital, escasez crítica de combustible y una acumulación de averías que se agrava mes a mes.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la más potente del país con cerca del 10% de la capacidad del sistema, no recibe reparación integral desde 2010 y acumuló 17 salidas solo en lo que va de 2026.

El récord histórico de 2,341 MW se alcanzó el 8 de julio, y desde entonces el sistema ha sufrido cinco apagones totales en menos de tres semanas: el 6, el 10 y el 14 de julio, dejando sin luz a aproximadamente 9.6 millones de personas en cada ocasión.

La única mejora prevista para este viernes es la entrada de la Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, que aportaría 80 MW adicionales, una cifra marginal frente a un déficit proyectado de más de 2,100 MW.

Se estima que los cubanos han acumulado más de 44,300 horas sin electricidad desde el inicio de la crisis energética actual, una cifra que refleja el alcance de un colapso que el régimen no ha logrado detener.