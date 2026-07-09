Cuba rompe otro récord de apagones: 2,341 MW afectados y este jueves se espera otra jornada crítica

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Cuba alcanzó este 8 de julio el mayor déficit de generación eléctrica de su historia, con una afectación máxima de 2,341 MW durante el horario nocturno, según el parte informativo publicado por la Unión Eléctrica (UNE) este jueves.
La cifra dejó sin electricidad a cerca del 73 % del país de forma simultánea y superó todos los récords previos registrados en los meses anteriores.
El nuevo máximo histórico estuvo precedido por elevados déficits en jornadas sucesivas: el 3 de julio, el déficit había alcanzado los 2,206 MW tras la 17ª salida del año de la termoeléctrica Antonio Guiteras; el 5 de julio se pronosticaron 2,230 MW y al día siguiente los registros escalaron a 2,245 MW. Cada cifra superó la del día anterior en una cadena de colapsos sin pausa.
Para este jueves, la UNE pronostica una nueva jornada crítica.
Según la publicación de la empresa estatal en Facebook, la afectación estimada es de 1,650 MW al mediodía y de 2,260 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de generación de apenas 935 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,100 MW.
El contexto inmediato agrava el panorama. El 6 de julio, Cuba sufrió su tercer apagón total del año y el séptimo en 18 meses, cuando la salida inesperada de la unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey, dejó sin luz a aproximadamente 9.6 millones de personas a las 12:17 pm.
La UNE reconectó técnicamente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la madrugada del miércoles, a la 1:10 am, pero el déficit estructural continuó superando los 2,000 MW.
El parte de la UNE del lunes detallaba el alcance del desastre: seis unidades termoeléctricas en avería en las plantas Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Antonio Guiteras, Diez de Octubre y Lidio Ramón Pérez, y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible, lo que representaba 890 MW indisponibles adicionales.
Los 54 parques solares fotovoltaicos del país generaron 4,240 MW/hora ese día con una potencia máxima de 792 MW, pero esa aportación resulta insuficiente para compensar el colosal déficit nocturno. El régimen presume de los paneles solares como solución, aunque expertos advierten que sin una reforma profunda de la red termoeléctrica los apagones no se resolverán.
La escalada es vertiginosa si se compara con los registros históricos: en el verano de 2024, los picos de déficit oscilaban entre 1,500 y 1,900 MW; en mayo de este año se estableció un récord de 2,174 MW; en junio llegó a 2,208 MW; y ahora julio marca 2,341 MW en apenas semanas.
Las causas son estructurales: plantas termoeléctricas con más de 40 años de operación sin mantenimiento capital -la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más potente del país, no recibe reparación integral desde 2010-, escasez crítica de combustible y una acumulación de averías que el régimen no ha podido revertir.
Se estima que los cubanos han vivido más de 44,300 horas sin electricidad desde el inicio de la crisis actual.
La "Guiteras", que aporta cerca del 10 % de la potencia del SEN, estaba prevista para sincronizarse con la red este jueves tras su 17ª salida del año, aunque su historial de averías repetidas ofrece pocas garantías de estabilidad.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en Cuba?
Cuba está enfrentando uno de los peores déficits eléctricos de su historia, con un récord de 2,341 MW de afectación. Esto ha dejado sin electricidad a cerca del 73% de la isla de forma simultánea. La situación es crítica debido a la falta de mantenimiento adecuado en las plantas termoeléctricas y la escasez de combustible.
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¿Cuáles son las principales causas de los apagones en Cuba?
Las causas principales de los apagones en Cuba son estructurales: plantas termoeléctricas con más de 40 años sin mantenimiento capital, escasez crítica de combustible, y una acumulación de averías que el régimen no ha podido revertir. La termoeléctrica Antonio Guiteras, por ejemplo, no recibe una reparación integral desde 2010.
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¿Cómo afecta la falta de mantenimiento a las centrales eléctricas de Cuba?
La falta de mantenimiento capital en las centrales eléctricas cubanas, como la termoeléctrica Antonio Guiteras, ha resultado en frecuentes fallas y desconexiones del sistema. Estas plantas llevan más de una década sin recibir las reparaciones necesarias, lo cual contribuye significativamente a los colapsos eléctricos actuales.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la población cubana?
El impacto sobre la población cubana es devastador. En ciudades como La Habana, los apagones pueden durar hasta 22 horas diarias, mientras que en otras provincias como Granma y Santiago de Cuba se han registrado cortes de más de 48 horas consecutivas. Esto ha generado un aumento en las protestas y el descontento social.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado mejorar la situación mediante el uso de energía solar, pero esta medida es insuficiente para solventar el déficit nocturno. Además, se han pospuesto repetidamente las promesas de mantenimiento capital a las principales plantas termoeléctricas, lo que ha frustrado cualquier avance significativo en la solución del problema energético.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.