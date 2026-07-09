Cuba rompe otro récord de apagones: 2,341 MW afectados y este jueves se espera otra jornada crítica

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Cuba alcanzó este 8 de julio el mayor déficit de generación eléctrica de su historia, con una afectación máxima de 2,341 MW durante el horario nocturno, según el parte informativo publicado por la Unión Eléctrica (UNE) este jueves.

La cifra dejó sin electricidad a cerca del 73 % del país de forma simultánea y superó todos los récords previos registrados en los meses anteriores.

El nuevo máximo histórico estuvo precedido por elevados déficits en jornadas sucesivas: el 3 de julio, el déficit había alcanzado los 2,206 MW tras la 17ª salida del año de la termoeléctrica Antonio Guiteras; el 5 de julio se pronosticaron 2,230 MW y al día siguiente los registros escalaron a 2,245 MW. Cada cifra superó la del día anterior en una cadena de colapsos sin pausa.

Para este jueves, la UNE pronostica una nueva jornada crítica.

Según la publicación de la empresa estatal en Facebook, la afectación estimada es de 1,650 MW al mediodía y de 2,260 MW durante el horario pico nocturno, con una disponibilidad de generación de apenas 935 MW frente a una demanda máxima prevista de 3,100 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El contexto inmediato agrava el panorama. El 6 de julio, Cuba sufrió su tercer apagón total del año y el séptimo en 18 meses, cuando la salida inesperada de la unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, Camagüey, dejó sin luz a aproximadamente 9.6 millones de personas a las 12:17 pm.

La UNE reconectó técnicamente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la madrugada del miércoles, a la 1:10 am, pero el déficit estructural continuó superando los 2,000 MW.

El parte de la UNE del lunes detallaba el alcance del desastre: seis unidades termoeléctricas en avería en las plantas Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Antonio Guiteras, Diez de Octubre y Lidio Ramón Pérez, y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible, lo que representaba 890 MW indisponibles adicionales.

Los 54 parques solares fotovoltaicos del país generaron 4,240 MW/hora ese día con una potencia máxima de 792 MW, pero esa aportación resulta insuficiente para compensar el colosal déficit nocturno. El régimen presume de los paneles solares como solución, aunque expertos advierten que sin una reforma profunda de la red termoeléctrica los apagones no se resolverán.

La escalada es vertiginosa si se compara con los registros históricos: en el verano de 2024, los picos de déficit oscilaban entre 1,500 y 1,900 MW; en mayo de este año se estableció un récord de 2,174 MW; en junio llegó a 2,208 MW; y ahora julio marca 2,341 MW en apenas semanas.

Las causas son estructurales: plantas termoeléctricas con más de 40 años de operación sin mantenimiento capital -la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más potente del país, no recibe reparación integral desde 2010-, escasez crítica de combustible y una acumulación de averías que el régimen no ha podido revertir.

Se estima que los cubanos han vivido más de 44,300 horas sin electricidad desde el inicio de la crisis actual.

La "Guiteras", que aporta cerca del 10 % de la potencia del SEN, estaba prevista para sincronizarse con la red este jueves tras su 17ª salida del año, aunque su historial de averías repetidas ofrece pocas garantías de estabilidad.