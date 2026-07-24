Brote de ciclosporiasis se expande en EE.UU.: Estos son los estados con nuevos casos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron este viernes que el brote multiestatal de ciclosporiasis se ha extendido a nueve estados, con 1,947 casos confirmados.

Lo describen como el mayor brote conocido de esta enfermedad en la historia del país. Hay cuatro estados que se sumaron al cluster multiestatal ya identificado: Indiana, Kentucky, Ohio y West Virginia se añaden a Illinois, Kansas, Oklahoma, Pensilvania y Michigan, este último el más golpeado del país.

A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. Hay casi 12,000 casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis, según los recuentos combinados de los CDC y los departamentos de salud estatales.

Estados con casos reportados

Estos son los estados que han registrado casos vinculados al brote multiestatal o con investigaciones activas:

Michigan : casi 8,000 infecciones, el epicentro del brote

: casi 8,000 infecciones, el epicentro del brote Ohio : 2,596 casos; los CDC enviaron tres empleados para apoyar la investigación local

: 2,596 casos; los CDC enviaron tres empleados para apoyar la investigación local Nueva York : 632 casos desde mayo

: 632 casos desde mayo Carolina del Norte : 561 casos desde mayo; investigaciones preliminares apuntan al perejil y el cilantro como posible fuente

: 561 casos desde mayo; investigaciones preliminares apuntan al perejil y el cilantro como posible fuente Illinois , Kansas , Oklahoma y Pensilvania : vinculados al brote multiestatal

, , y : vinculados al brote multiestatal Indiana , Kentucky y West Virginia : incorporados al cluster esta semana

, y : incorporados al cluster esta semana Florida: decenas de casos distribuidos en más de 20 condados, con concentración en Miami-Dade, Broward y Lee

Gwen Biggerstaff, subdirectora del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Ambiente de los CDC, explicó que la ampliación no implica necesariamente una aceleración del brote.

«Estamos obteniendo datos de casos más completos que abarcan el alcance del brote. Los estados están completando entrevistas con las personas y estamos completando los datos», señaló.

La lechuga de Taylor Farms, en el centro de la investigación

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms de México como la fuente probable del brote. La empresa procesaba el producto en Guanajuato y lo distribuyó entre el 29 de junio y el 16 de julio en 27 estados, antes de realizar un retiro voluntario.

La pista surgió de entrevistas con personas enfermas: muchas habían comido en Taco Bell en junio, antes del pico de casos. La cadena retiró la lechuga de su menú antes del retiro formal de Taylor Farms.

Aunque un resultado de laboratorio que inicialmente confirmó la contaminación fue declarado falso positivo, la FDA aclaró que eso no altera la base epidemiológica de la investigación.

Kari Irvin, subdirectora de la Red de Respuesta y Evaluación Coordinada de Brotes de la FDA, afirmó que «los datos que tenemos ahora realmente siguen apuntando a los productores que ya se habían identificado», aunque la agencia estudia si otros proveedores podrían haber contribuido al brote.

La ciclosporiasis es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se adhiere a productos frescos y se propaga a través de agua o alimentos contaminados con heces humanas. No se transmite de persona a persona. Sus síntomas —diarrea acuosa intensa, cólicos, náuseas, fatiga y fiebre leve— pueden aparecer entre uno y 14 días tras la exposición.

Hasta ahora no se han reportado muertes asociadas al brote, aunque sí se registraron al menos 141 hospitalizaciones en el conteo federal de mediados de julio.