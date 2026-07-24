Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar baja y el euro se mantiene estable

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este jueves 23 de julio de 2026 con un leve retroceso del dólar y estabilidad en el euro.

La MLC, por su parte, registra una caída respecto a la sesión previa, aunque su cotización debe tomarse como orientativa dado el escaso volumen de operaciones que habitualmente registra esta divisa.

El dólar estadounidense cierra la jornada con un valor medio de 670 pesos cubanos (CUP), con una compra en 665 CUP y una venta en 675 CUP.

Esto representa una caída de 1 peso respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 671 CUP. En perspectiva semanal, el billete verde acumula una subida de 15 pesos frente a los 655 CUP que promediaba hace siete días, lo que equivale a un alza del 2,3%.

Evolución de la tasa de cambio

La comparación a 30 días arroja un descenso de 25 pesos desde los 695 CUP de entonces, aunque este dato puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice y no únicamente movimiento de mercado.

En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 695 CUP en el mercado informal.

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro cierra sin variaciones respecto a la jornada anterior, con un valor medio de 778 pesos cubanos (CUP), compra en 770 CUP y venta en 786 CUP.

La variación frente a ayer es prácticamente nula, de apenas 0,5 pesos, lo que consolida su estabilidad en el cierre de esta sesión.

En términos semanales, sin embargo, la divisa europea acumula una ganancia de 23 pesos desde los 755 CUP de hace siete días, un avance del 3%. En el último mes, el euro ha tocado un máximo de 796 CUP y un mínimo de 688 CUP. Supera al dólar por 108 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

La MLC cierra con un valor medio orientativo de 473 pesos cubanos (CUP), con compra en 460 CUP y venta en 485 CUP. Este dato debe tomarse con cautela, ya que la franja de cierre registra pocos datos para esta divisa.

Respecto a la sesión previa, la MLC retrocede 6,5 pesos, una caída del 1,4%. En perspectiva semanal, sin embargo, acumula una subida de 27,5 pesos desde los 445 CUP de hace siete días, un alza del 6,2%. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 670 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 778 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 473 CUP (valor orientativo).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 596 CUP por dólar y 680 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 23 de julio de 2026

1 USD = 670 CUP

5 USD = 3.350 CUP

10 USD = 6.700 CUP

20 USD = 13.400 CUP

50 USD = 33.500 CUP

100 USD = 67.000 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 23 de julio de 2026