Florida arde: Casi 50 incendios arrasan más de 10,000 hectáreas por la intensa sequía

Florida vive este jueves una de las peores crisis de incendios forestales de los últimos años. Casi medio centenar de fuegos han devastado más de 10,000 hectáreas en distintos puntos del estado, alimentados por una prolongada sequía que se arrastra desde finales de 2025 y que mantiene en alerta a las autoridades.

Según el Servicio Forestal de Florida, en los últimos días se han registrado 40 incendios, de los cuales 13 permanecen activos, con un saldo de 10,332 hectáreas (25,531 acres) calcinadas. La mayor concentración de daños se localiza en el noreste del estado, aunque el incendio de mayor magnitud se desarrolla en el condado de Palm Beach.

El más devastador es el Berger Wildfire, ubicado al oeste de ese condado, cerca del Área de Gestión de Vida Silvestre de Rotenberger. Originado el pasado 17 de julio por causas naturales, el fuego ha consumido 7,284 hectáreas (18,000 acres), lo que representa más del 70 % de toda la superficie quemada durante esta ola de incendios.

Al cierre del miércoles, las autoridades informaron que el incendio estaba contenido en un 75 %. Aunque el humo continúa siendo visible desde comunidades cercanas, las llamas no amenazan por ahora zonas densamente pobladas, lo que ha evitado evacuaciones masivas.

La sequía prolongada agrava la emergencia

Las autoridades atribuyen la magnitud de la emergencia a una sequía excepcional que afecta al estado desde finales del año pasado.

En el condado de Palm Beach, el déficit de precipitaciones alcanza hasta un 60 % por debajo de la media histórica, una de las cifras más elevadas registradas en la región.

El Servicio Forestal de Florida advirtió que estas condiciones han prolongado una temporada de incendios que normalmente se concentra entre abril y junio. Sin embargo, los pronósticos del Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC) indican que el riesgo de incendios continuará por encima de lo habitual durante julio y agosto.

La gravedad de la sequía quedó reflejada el pasado 7 de abril, cuando el 99,5 % del territorio floridano se encontraba bajo algún nivel de sequía y casi el 60 % sufría condiciones de sequía extrema.

Un año especialmente crítico

Desde comienzos de 2026, Florida ha registrado más de 2,600 incendios forestales, que han destruido más de 175.000 acres de vegetación, según datos del NIFC.

La situación forma parte de una temporada especialmente intensa en todo Estados Unidos. A nivel nacional, se han contabilizado 41.236 incendios, con cerca de 3,9 millones de acres consumidos por las llamas desde principios de año.

Uno de los principales detonantes de estos incendios son los rayos. Florida figura entre los estados con mayor actividad eléctrica del país, lo que convierte sus extensas áreas boscosas y de pastizales en focos frecuentes de ignición durante la temporada de tormentas.

La actual crisis no es un episodio aislado. En junio, el incendio Quarry 2, en el noroeste del condado de Miami-Dade, arrasó cerca de 15,900 acres, obligó al cierre de carreteras y provocó evacuaciones de residentes.

Ante este panorama, el Servicio Forestal de Florida mantiene el llamado a la población a extremar las precauciones, al advertir que las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables para la propagación de nuevos incendios durante el resto del verano.