Casi 100 incendios forestales activos en Florida, uno sin control en los Everglades

Vídeos relacionados:

Florida registra este miércoles casi 100 incendios forestales activos en todo el estado, con un foco de especial preocupación al oeste de Miami: el llamado Highway 41 Fire ha superado las 6,500 acres quemadas con 0% de contención, según el meteorólogo Matt Devitt.

El incendio se inició la noche del lunes en la esquina noreste del Parque Nacional Everglades, al sur de la U.S. Route 41 (Tamiami Trail) y al este de Shark Valley, en el condado de Miami-Dade.

El fuego avanza hacia el sur y el oeste quemando sawgrass en condiciones de sequía extrema, y el Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos advirtió que el fuego «aumentó significativamente» favorecido por el clima seco.

El Parque Nacional Everglades cerró el área comprendida entre el canal L-67 al oeste y el canal L-31 al este, desde la Route 41 hacia el sur hasta varios kilómetros al norte de Mahogany Hammock, incluyendo estacionamientos, instalaciones y vías navegables.

Los negocios turísticos Coopertown Airboats, Everglades Safari Park y Gator Park también cerraron sus puertas por el incendio, afectando a visitantes que llegaban desde Miami para recorrer los humedales en lancha.

Un grupo de cuatro turistas de Turín, Italia, llegó al Everglades Safari Park en el kilómetro 27 y encontró un letrero escrito a mano anunciando el cierre.

«Lo vimos desde la carretera, así que sabíamos que era grave», dijo Andreas Scandurra.

La Tamiami Trail (US-41), principal vía de acceso a los Everglades desde Miami, no había sido cerrada al tráfico este miércoles, aunque las autoridades monitorean la situación ante posibles cierres por humo.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles condiciones de humo en el oeste del condado de Miami-Dade durante las noches, aunque por el momento no son suficientes para activar una alerta de seguridad.

El incendio en los Everglades no es un hecho aislado. El sur de Florida enfrenta la peor sequía en décadas, con más del 70% del estado en condiciones de sequía «extrema» o «excepcional» según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Las precipitaciones han estado por debajo del 50% del promedio desde septiembre de 2025, agravadas por la ausencia de tormentas tropicales en 2025 y el fenómeno La Niña durante el invierno.

En semanas anteriores, un fuego en los Everglades del condado de Broward avanzó hacia la US-27 quemando unas 2,000 acres, mientras que el Newman Drive Fire en el condado de Collier consumió más de 1,500 acres a mediados de abril.

El 17 de abril, seis incendios forestales simultáneos arrasaron 760 acres en distintos puntos del estado, evidenciando la magnitud de la crisis.

Al 28 de abril, 45 de los 67 condados de Florida tenían prohibiciones de quema activas, según el Servicio Forestal de Florida, que registraba 103 incendios activos quemando 15,587 acres solo ese día.

Desde el inicio del año, Florida ha registrado más de 1,916 incendios forestales con aproximadamente 125,000 acres quemadas, una cifra que refleja la peor temporada de incendios del estado en décadas.