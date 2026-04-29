Casi 100 incendios forestales activos en Florida, uno sin control en los Everglades

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Florida registra este miércoles casi 100 incendios forestales activos en todo el estado, con un foco de especial preocupación al oeste de Miami: el llamado Highway 41 Fire ha superado las 6,500 acres quemadas con 0% de contención, según el meteorólogo Matt Devitt.
El incendio se inició la noche del lunes en la esquina noreste del Parque Nacional Everglades, al sur de la U.S. Route 41 (Tamiami Trail) y al este de Shark Valley, en el condado de Miami-Dade.
El fuego avanza hacia el sur y el oeste quemando sawgrass en condiciones de sequía extrema, y el Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos advirtió que el fuego «aumentó significativamente» favorecido por el clima seco.
El Parque Nacional Everglades cerró el área comprendida entre el canal L-67 al oeste y el canal L-31 al este, desde la Route 41 hacia el sur hasta varios kilómetros al norte de Mahogany Hammock, incluyendo estacionamientos, instalaciones y vías navegables.
Los negocios turísticos Coopertown Airboats, Everglades Safari Park y Gator Park también cerraron sus puertas por el incendio, afectando a visitantes que llegaban desde Miami para recorrer los humedales en lancha.
Un grupo de cuatro turistas de Turín, Italia, llegó al Everglades Safari Park en el kilómetro 27 y encontró un letrero escrito a mano anunciando el cierre.
«Lo vimos desde la carretera, así que sabíamos que era grave», dijo Andreas Scandurra.
La Tamiami Trail (US-41), principal vía de acceso a los Everglades desde Miami, no había sido cerrada al tráfico este miércoles, aunque las autoridades monitorean la situación ante posibles cierres por humo.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles condiciones de humo en el oeste del condado de Miami-Dade durante las noches, aunque por el momento no son suficientes para activar una alerta de seguridad.
El incendio en los Everglades no es un hecho aislado. El sur de Florida enfrenta la peor sequía en décadas, con más del 70% del estado en condiciones de sequía «extrema» o «excepcional» según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.
Las precipitaciones han estado por debajo del 50% del promedio desde septiembre de 2025, agravadas por la ausencia de tormentas tropicales en 2025 y el fenómeno La Niña durante el invierno.
En semanas anteriores, un fuego en los Everglades del condado de Broward avanzó hacia la US-27 quemando unas 2,000 acres, mientras que el Newman Drive Fire en el condado de Collier consumió más de 1,500 acres a mediados de abril.
El 17 de abril, seis incendios forestales simultáneos arrasaron 760 acres en distintos puntos del estado, evidenciando la magnitud de la crisis.
Al 28 de abril, 45 de los 67 condados de Florida tenían prohibiciones de quema activas, según el Servicio Forestal de Florida, que registraba 103 incendios activos quemando 15,587 acres solo ese día.
Desde el inicio del año, Florida ha registrado más de 1,916 incendios forestales con aproximadamente 125,000 acres quemadas, una cifra que refleja la peor temporada de incendios del estado en décadas.
Preguntas frecuentes sobre los incendios forestales en Florida y la sequía
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos incendios forestales están activos actualmente en Florida?
Florida registra casi 100 incendios forestales activos, con uno de los más preocupantes situado al oeste de Miami, conocido como el Highway 41 Fire. Este incendio ha quemado más de 6,500 acres y sigue sin ser contenido.
¿Cómo está afectando la sequía a los incendios forestales en Florida?
La sequía extrema en Florida ha agravado la situación de los incendios forestales, facilitando su propagación. Con más del 70% del estado bajo condiciones de sequía extrema o excepcional, la falta de precipitaciones ha intensificado la frecuencia e intensidad de los incendios.
¿Qué áreas están cerradas debido al incendio en los Everglades?
El Parque Nacional Everglades ha cerrado varias áreas, incluyendo el espacio comprendido entre los canales L-67 y L-31, desde la Route 41 hacia el sur hasta al norte de Mahogany Hammock. También se han cerrado negocios turísticos como Coopertown Airboats, Everglades Safari Park y Gator Park.
¿Qué medidas se están tomando para controlar los incendios forestales en Florida?
Las autoridades están trabajando intensamente para controlar los incendios mediante el uso de helicópteros para apagar las llamas desde el aire y brigadas en tierra que utilizan vehículos todoterreno. También se han emitido prohibiciones de quema en 45 de los 67 condados de Florida.
¿Qué se espera en el futuro cercano respecto a los incendios y la sequía en Florida?
Se pronostican semanas críticas por delante debido a la sequía persistente. La falta de lluvias y las condiciones climáticas secas continúan presentando un riesgo significativo para nuevos incendios, lo que podría llevar a más restricciones y esfuerzos de conservación de agua en el estado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.