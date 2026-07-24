Dos jóvenes de 19 años mueren en un violento ataque en el Parque Hanói de Alamar

La violencia volvió a golpear a La Habana. Hayden Abel Caballero y Keller Sandor Pino Griñán, ambos de 19 años, murieron tras ser atacados en el Parque Hanói, ubicado en la zona 6 de Alamar, en el municipio Habana del Este, según reportes difundidos este miércoles en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado oficialmente sobre el caso ni han ofrecido detalles sobre lo ocurrido.

El reportero de sucesos Niover Licea, quien lleva la página NiO Reportando un Crimen, fue el primero en identificar a las víctimas. Posteriormente, el grupo de Facebook Crímenes en Cuba, administrado por Irma Lidia Broek, señaló que el hecho podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas. No obstante, otras versiones apuntan a un asalto violento, por lo que las circunstancias del crimen continúan sin esclarecerse.

Testigos aseguraron que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) permanecieron durante varias horas en el lugar procesando la escena, aunque hasta ahora no se ha emitido ningún comunicado oficial.

También circuló en redes sociales la versión de que una tercera persona habría resultado gravemente herida y fue trasladada al Hospital Naval. Sin embargo, esa información no ha podido ser confirmada de manera independiente.

"Dos vidas llenas de sueños"

La muerte de los dos jóvenes ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Alamar.

Un familiar de Hayden compartió en Facebook un mensaje que refleja el dolor que embarga a ambas familias.

«Dos vidas llenas de sueños, que no merecían un final tan doloroso».

En la misma publicación pidió respeto por las víctimas y solicitó a usuarios y medios de comunicación no difundir fotografías o videos explícitos del crimen.

Quienes conocían a Hayden y Keller los describieron como jóvenes tranquilos, trabajadores y sin antecedentes de conflictos.

«Eran dos chicos adolescentes y sencillos, en la flor de la vida; dos muchachos alegres como cualquier joven de esa edad», escribió una persona cercana a las víctimas.

Otro vecino aseguró que ninguno de los dos mantenía problemas con quienes presuntamente participaron en el ataque.

«Ni los que mataron tenían problemas con ellos, ni las víctimas tampoco», comentó.

Vecinos denuncian abandono e inseguridad

Tras conocerse la tragedia, numerosos residentes señalaron que el Parque Hanói y sus alrededores se han convertido desde hace tiempo en una de las zonas más peligrosas de Alamar, especialmente durante la noche.

«El que vive en Alamar sabe que el Hanói es una boca de lobo», escribió un usuario, mientras otros denunciaron la escasa presencia policial y la falta de medidas para prevenir hechos violentos.

Las críticas también alcanzaron a las autoridades por el silencio oficial y por la creciente sensación de inseguridad que, según denuncian los ciudadanos, se vive en numerosos barrios de la capital.

Una violencia que sigue en aumento

El asesinato de Hayden y Keller se suma a una serie de hechos violentos registrados en Cuba durante los últimos meses.

El pasado 3 de julio, una adolescente de 17 años murió apuñalada en La Güinera, en Arroyo Naranjo, durante un ataque en el que ni siquiera era el objetivo de los agresores.

En junio, otra joven de 17 años falleció en Cárdenas, Matanzas, tras una riña con una menor de 14 años. Meses antes, en marzo, dos jóvenes murieron durante una pelea con armas blancas en Jagüey Grande, también en esa provincia.

Las cifras reflejan el deterioro de la seguridad ciudadana en la isla. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % en comparación con 2023.

Además, un informe divulgado en junio alertó sobre la presencia de pandillas juveniles en la mayoría de los barrios de La Habana, un fenómeno que preocupa cada vez más a la población.

Mientras familiares y amigos despiden a Hayden Abel Caballero y Keller Sandor Pino Griñán, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa sin pronunciarse sobre el caso, pese a la creciente indignación que ha generado en las redes sociales y entre los vecinos de Alamar.