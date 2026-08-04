Violento incidente entre mineros clandestinos deja un muerto y un herido crítico en Villa Clara

Un hombre identificado como Juan Luis Ávila murió tras un violento incidente ocurrido en el poblado de Guaracabulla, en el municipio de Placetas, Villa Clara, presuntamente relacionado con la extracción ilegal de oro.

El caso fue informado inicialmente por el creador de contenido Niover Licea, en su plataforma Nio reportando un crimen. Según el perfil, un hermano del fallecido, identificado como Lázaro Luis Ávila, permanece hospitalizado en estado crítico.

CubaNet afirmó haber confirmado el incidente mediante fuentes locales de Guaracabulla consultadas vía WhatsApp.

Los dos hermanos eran naturales de Cajimaya, en el municipio holguinero de Mayarí, y se encontraban en la zona participando en actividades de búsqueda y extracción de oro, de acuerdo con las denuncias recibidas por Nio reportando un crimen.

Las primeras informaciones comenzaron a circular el sábado último y mencionaban a una persona muerta y otras dos gravemente heridas con armas blancas. Una versión posterior añadió una tercera persona lesionada.

Testimonios divulgados posteriormente sostuvieron que la agresión ocurrió en Guaracabulla y que las personas involucradas estarían vinculadas con la minería clandestina.

El conflicto habría surgido por una disputa de dinero relacionada con esa actividad.

También se aseguró que el presunto agresor escapó, pero hasta la tarde de este lunes no se había revelado su identidad ni existía información verificable sobre su captura.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Interior (MININT) y las autoridades de Villa Clara no habían divulgado una versión pública que confirmara el balance de víctimas, las circunstancias del incidente o la situación del presunto responsable, enfatizó CubaNet.

El suceso ocurrió en un distrito aurífero donde la extracción clandestina persiste pese al cierre de explotaciones oficiales. La mina Descanso, principal explotación subterránea del entorno, había cerrado meses antes de febrero de 2019.

El portal oficialista Cubadebate atribuyó entonces el cierre al «peligro, el costo de las operaciones y el lento ritmo de extracción».

La mina, que alcanzaba algo más de 100 metros de profundidad, era presentada en aquel momento como la única explotación subterránea en funcionamiento en Cuba.

En diciembre de 2019, el Consejo de Ministros extinguió formalmente, por vencimiento, la concesión de explotación otorgada a la Empresa Geominera del Centro.

También dispuso sellar los accesos, retirar los equipos, rehabilitar la superficie afectada y presentar un cronograma de cierre, aunque el terreno quedó disponible para futuras solicitudes mineras.

El potencial aurífero de la zona, sin embargo, continúa bajo estudio. Una investigación publicada en 2025 por especialistas del Instituto de Geología y Paleontología señaló que la mina Descanso ya había sido explotada y que la cercana Meloneras lo había sido parcialmente.

El trabajo agregó que investigaciones geológicas confirmaron la continuidad de la mineralización y describieron vetas ricas en oro.

Un estudio anterior del mismo instituto, publicado en 2022 y citado por CubaNet, documentó que particulares habían construido pozos clandestinos y extraído mineral en afloramientos del sistema Descanso-Meloneras y en estructuras cercanas como Oropesa.

Los investigadores advirtieron que no existían datos fiables sobre los volúmenes extraídos, por lo que tampoco es posible determinar cuántos pozos clandestinos funcionan actualmente, quiénes los controlan ni cuánto oro producen.

El estudio calificó esa minería artesanal como ilegal, peligrosa para la salud y perjudicial para el medioambiente. También alertó sobre el uso sin control de mercurio para recuperar el oro y los riesgos derivados de la remoción y trituración de rocas.

La minería ilegal de oro se ha convertido en un fenómeno bastante frecuente en varias provincias cubanas. En 2025, la Policía desmanteló un campamento clandestino de minería en Santa Clara y detuvo a dos personas.

Entre 2020 y el primer trimestre de 2021, 115 personas fueron procesadas por minería furtiva en provincias como Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

En mayo de 2024, más de 30 personas fueron procesadas en Camagüey por extracción ilegal de oro, con sanciones de hasta dos años de cárcel.