El aviso de una familia cubana permitió detener a un hombre acusado de acechar a una menor en Cutler Bay

Una familia cubana residente en Cutler Bay, al sur de Miami-Dade, fue la primera en detectar y alertar sobre un hombre que acechaba a una niña de 12 años en el vecindario, lo que terminó con el arresto de Fabián Izaguirre Cepero, de 26 años, acusado de exhibicionismo y voyeurismo, según informó Telemundo 51.

Todo comenzó la madrugada del lunes, cuando la cámara de vigilancia de la familia cubana empezó a activarse pasadas las 12:30 pm.

«Como a las 12 y 40 de la noche, mi cámara suena, lo veo en la esquina, y no le presto mucha atención, porque vi que ya se iba, pero siguió sonando la cámara ese día, vino cinco veces», relató uno de los vecinos.

La familia observó con atención las imágenes y comprendió rápidamente que el hombre no tenía intenciones de robar. «No lo vemos entrar, ni salir con nada en las manos, o sea que a robar no venía, venía otra cosa», señaló una mujer.

Lo que captaron fue aún más perturbador: el sospechoso se recostó al muro de su casa y aguardó a que se apagaran las luces del interior para asomarse a la ventana del dormitorio de la niña de 12 años que vivía en la casa contigua.

Pasaron una noche entera vigilando sin que el hombre regresara, pero al día siguiente volvió.

Las cámaras lo captaron caminando por la calle con los genitales expuestos, deteniéndose en medio de la vía y tocándose, hasta que advirtió que el vecino había instalado una cámara y se retiró por la parte trasera.

Fue entonces cuando los cubanos alertaron a los padres de la menor y a las autoridades, con las grabaciones como evidencia clave.

Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), la pequeña le había dicho a su padre esa misma madrugada que escuchó golpes afuera de la ventana de su habitación.

Los detectives confirmaron que Izaguirre Cepero regresó a la vivienda en cinco ocasiones ese día y repitió los mismos actos en cada visita.

Lo identificaron gracias a imágenes de su automóvil en una gasolinera cercana y lo arrestaron el martes en su casa, ubicada a menos de una milla de la vivienda de la chica.

El detective Luis Sierra, de la MDSO, describió el impacto en la víctima: «La niña de 12 años vio a este individuo; no llegó a distinguir bien lo que estaba haciendo, pero ahora está traumatizada, por decirlo de alguna manera; la pobre niña ni siquiera puede ir sola a la cocina».

El caso tiene un agravante significativo: Izaguirre Cepero no era desconocido para el sistema judicial.

En abril de 2025, la Ppolicía de Miami Beach lo había arrestado por colocar un teléfono en un probador del Target de South Beach para grabar a una mujer.

Durante esa investigación, los detectives hallaron en sus dispositivos 17 archivos con material de abuso sexual infantil, lo que generó 17 cargos por posesión de imágenes de desempeño sexual de menores, de los cuales siete fueron retirados posteriormente.

Estaba en libertad bajo fianza por esos cargos cuando ocurrió el incidente de Cutler Bay. Tras su comparecencia inicial, los fiscales argumentaron que el nuevo arresto violaba las condiciones de su libertad, y la jueza Mindy Glazer ordenó que permaneciera detenido sin fianza, según reporta Local 10.

Tiene pendiente una audiencia de declaración de culpabilidad por los cargos de material de abuso sexual infantil programada para el 14 de agosto.