Horóscopo del día 24 de julio de 2026 — Mercurio en sextil con Venus: ¿El mejor momento para hablar de amor?

El 24 de julio se perfecciona el sextil entre Mercurio en Cáncer y Venus en Virgo, un aspecto armónico que comenzó a sentirse desde el 22 de julio y mantendrá su influencia hasta el 25 de julio.

Se trata de una combinación que favorece las conversaciones sinceras, la empatía y la capacidad de expresar aquello que durante semanas pudo permanecer en silencio. Además, llega justo cuando Mercurio retoma su movimiento directo, lo que simboliza un desbloqueo en la comunicación tras el periodo retrógrado.

En el terreno sentimental, este tránsito invita a enviar ese mensaje pendiente, aclarar malentendidos o retomar un diálogo que parecía imposible. Los amores a distancia pueden sentirse especialmente beneficiados, ya que la comunicación fluye con mayor naturalidad y resulta más sencillo reducir las barreras emocionales que impone la separación física.

También es un aspecto favorable para quienes se preguntan si vale la pena volver a hablar con una expareja. No garantiza reconciliaciones, pero sí crea un clima propicio para escuchar, pedir explicaciones, ofrecer disculpas o cerrar una historia desde la madurez y el respeto. En algunos casos, una conversación honesta puede reavivar un vínculo; en otros, permitirá encontrar la paz necesaria para seguir adelante.

Mercurio representa la palabra y el entendimiento, mientras Venus gobierna el amor, la armonía y los afectos. Cuando ambos planetas colaboran mediante un sextil, las emociones encuentran las palabras adecuadas y los sentimientos se expresan con mayor delicadeza. Es un buen momento para dejar el orgullo a un lado, abrir el corazón y recordar que, a veces, una conversación puede cambiar el rumbo de una relación.

Aries

Hay una energía en ti hoy que no viene de la boca pa' fuera, viene de adentro, de ese lugar donde guardas lo que más quieres. Venus te está tocando el hombro y diciéndote que pares un momento, que no todo se resuelve corriendo. Alguien que extrañas puede aparecer de alguna forma hoy, una llamada, un mensaje, una foto que llega sin avisar, y va a caer justo en el momento en que más lo necesitabas. No te cierres a esa ternura. En lo económico, hoy no es día de grandes movimientos, pero sí de revisar con cuidado lo que tienes entre manos, porque un detalle pequeño puede cambiar el resultado de algo que llevas trabajando hace tiempo. Fájate con paciencia, que esa es tu herramienta más poderosa hoy. El amor también te pide que bajes la guardia un poquito.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Leo · Consejo: La prisa te aleja de lo que más necesitas hoy. Respira y quédate.

Tauro

Este viernes te llega como un abrazo largo, de esos que no tienen apuro. Venus, tu planeta, está en su elemento hoy y tú lo sientes en el cuerpo: hay una calma que no es resignación, es confianza. Si has estado esperando noticias de alguien querido, hoy el silencio se puede romper de una manera bonita. El hogar, aunque sea el que llevas dentro cuando estás lejos del que naciste, hoy huele a algo familiar. En el trabajo o en lo que estás resolviendo día a día, la constancia que has puesto va a empezar a dar señales de que valió la pena. No todo se ve de golpe, pero esta luna que va creciendo te está diciendo que vas bien. Cuida tu cuerpo hoy, tómate un momento para comer bien, descansar, tratarte con el mismo cariño que le das a los demás. Mereces eso y más.

Número de la suerte: 22 · Compatibilidad: Capricornio · Consejo: Lo que construyes con las manos y el corazón no lo tumba el tiempo.

Géminis

La lengua la tienes afilada como siempre, pero hoy Venus te pide que la uses para decir cosas bonitas. Hay palabras que llevas guardadas y que alguien necesita escuchar, no mañana, hoy. La comunicación es tu don y este viernes te da el escenario perfecto para usarlo bien, para tender puentes, para decir 'te quiero' sin tanto rodeo. En el plano económico, puede llegar una idea o una conversación que abre una puerta que no habías visto. No la dejes pasar por andar en otra cosa. Tu mente necesita orden hoy más que velocidad, así que antes de empezar diez cosas, termina una. La luna creciente te está pidiendo que afines, que pulses, que no te disperses. Espiritualmente, hay algo que te está buscando a ti, quédate quieto un momento y déjate encontrar.

Número de la suerte: 45 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Di lo que sientes antes de que el momento se vaya sin ti.

Cáncer

Hoy es tu día más que el de nadie, Cáncer. Venus y la energía del viernes caen sobre ti como luz de verano, y tú, que vives tan adentro de las emociones, vas a sentir esto con toda la intensidad que te caracteriza. La familia está muy presente hoy, aunque esté lejos, aunque haya kilómetros o mares de por medio, el amor no conoce esas distancias y hoy te lo va a demostrar. Puede que llegue algo que te haga sentir que el corazón de los tuyos late al mismo ritmo que el tuyo, aunque no estén en el mismo cuarto. En lo económico, este no es momento de grandes apuestas, pero sí de cuidar lo que tienes con inteligencia y cariño. Tu intuición está fina hoy, más de lo normal, así que si algo te dice que sí, hazle caso. Y si algo te dice que no, también.

Número de la suerte: 13 · Compatibilidad: Escorpio · Consejo: El amor que das siempre encuentra el camino de regreso.

Leo

El verano es tuyo, Leo, y hoy se nota. Hay una luz en ti que la gente siente antes de que digas una sola palabra, y Venus le está poniendo brillo extra a esa llama. Hoy puedes ser el centro sin esforzarte, simplemente siendo tú. En el amor, alguien te está mirando con más atención de la que crees, y si ya tienes pareja, hoy es un buen día para recordarle por qué se enamoró de ti. La generosidad que llevas en el pecho hoy puede salir a pasear sin miedo. En lo económico, hay una oportunidad que parece pequeña pero que tiene más fondo del que aparenta. No la subestimes. Tu salud pide que te muevas, que sudes, que sientas el cuerpo vivo. El calor de hoy no es obstáculo, es invitación.

Número de la suerte: 1 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Brilla sin pedir permiso, que para eso naciste.

Virgo

Tú que siempre andas revisando los detalles, hoy la luna creciente te da la razón: afinar está bien, pero también hay un momento en que hay que soltar y confiar. Venus te está pidiendo que hoy equilibres esa parte tuya que analiza con la que simplemente siente. En el trabajo o en lo que estás construyendo, hay un paso que has postergado porque quieres que salga perfecto: hoy es el día de darlo, porque la perfección a veces es el nombre que le ponemos al miedo. En las relaciones, alguien cercano necesita que lo escuches sin consejos, solo con presencia. Eso puedes darlo sin esfuerzo cuando te lo propones. La salud te pide que te trates con la misma compasión que le darías a un amigo. Eres tan exigente contigo mismo que a veces te olvidas de ser también tu propio aliado.

Número de la suerte: 38 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Lo bueno no siempre llega pulido. A veces llega a tiempo.

Libra

Venus te cuida como a un hijo hoy, Libra, y tú lo vas a sentir en cada interacción que tengas. La armonía que buscas tanto no es un lujo, es tu naturaleza, y este viernes el universo te la devuelve con intereses. Si has tenido algún roce con alguien querido, hoy hay apertura real para resolverlo con elegancia y sin que nadie pierda la dignidad. En el amor, la balanza está equilibrada y eso es una señal de que algo bueno está asentándose. Económicamente, puede llegar un acuerdo o una conversación que lleva tiempo pendiente, y hoy el ambiente está maduro para cerrarlo bien. No te apresures, pero tampoco lo dejes ir. Tu intuición estética también está aguda hoy, si tienes que tomar una decisión donde el gusto importa, confía en lo primero que te diga el ojo.

Número de la suerte: 29 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: La paz que buscas afuera empieza por la que construyes adentro.

Escorpio

Hay algo moviéndose en las profundidades de tu vida hoy, Escorpio, algo que tú sientes aunque no puedas nombrarlo todavía. Venus está trabajando en esas capas que nadie más ve, ablandando lo que estaba duro, abriendo lo que estaba cerrado. Si has estado cargando algo solo, hoy puede aparecer alguien o algo que te dé un respiro genuino. No lo rechaces por orgullo. En el amor, la intensidad que te caracteriza hoy tiene canal: úsala para conectar, no para controlar. Hay alguien que quiere estar cerca de ti de verdad, y merece que te dejes ver sin tanta armadura. En lo económico, tu olfato para detectar oportunidades está muy activo, fíate de él. La salud emocional es lo más importante que tienes que cuidar hoy: lo que no se dice se queda adentro y pesa.

Número de la suerte: 54 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Soltar no es perder. A veces es la única forma de ganar.

Sagitario

El horizonte siempre te llama, Sagitario, y hoy te llama con voz de Venus, que es la más dulce de todas. Hay algo nuevo que se está asomando en tu camino, no de golpe, sino como amanece, poco a poco, con colores que primero no se ven bien y después lo llenan todo. En el amor, alguien que vino de lejos, o que está lejos, tiene un lugar especial en tu corazón hoy. No lo des por sentado. La distancia puede ser el espacio donde el cariño crece más fuerte, tú decides. En lo económico, una idea que llevas tiempo cocinando está lista para salir del horno. La fe que tienes en ti mismo, que es mucha, hoy tiene respaldo real. Muévete con entusiasmo pero también con los pies en la tierra, que el camino largo se camina paso a paso.

Número de la suerte: 17 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El que echa pa'lante con el corazón abierto siempre llega.

Capricornio

Tú que sabes lo que cuesta cada cosa, hoy Venus te regala algo que no se compra: una sensación de que el esfuerzo tiene sentido. No ha llegado el resultado final todavía, la luna todavía está creciendo, pero hoy puedes ver con más claridad que el camino que llevas es el correcto. En el trabajo o en lo que estás construyendo con tanto sacrificio, hay un reconocimiento que se acerca, puede ser de alguien que aprecias o puede ser simplemente tuyo, ese momento en que te miras al espejo y sabes que has hecho bien. En el amor, hoy es un buen día para bajar un poco esa guardia que te protege pero que a veces también te aísla. Alguien quiere darte cariño sin condiciones y merece que lo recibas. La familia, cerca o lejos, es tu raíz, y hoy las raíces están fuertes.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: El que trabaja con amor no trabaja en vano nunca.

Acuario

Hoy sientes que el mundo debería ser diferente, como siempre, pero Venus te recuerda que el cambio empieza en los vínculos más cercanos. Antes de arreglar lo que está lejos, mira lo que tienes al lado. Hay alguien en tu vida que necesita que lo veas de verdad hoy, no como parte de un proyecto o de una idea, sino como persona que te importa. En lo económico, tu capacidad de ver lo que otros no ven te puede dar una ventaja real esta semana, pero necesita aterrizarse en algo concreto. Las ideas valen cuando se convierten en acción. La luna creciente te está pidiendo paciencia, que afines antes de lanzarte, que el timing es parte del talento. Espiritualmente, hay una señal que llevas días sin interpretar bien. Hoy puede tener más sentido.

Número de la suerte: 61 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Cuida primero lo que tienes cerca. Ahí empieza todo lo demás.

Piscis

Piscis, tú que sientes todo antes de que pase, hoy vas a sentir el amor en el aire antes de que se manifieste en algo visible. Venus está muy cómoda en este viernes y tú eres de los que mejor la aprovechas porque vives con el corazón abierto de una manera que pocos se atreven. Hoy puede llegar algo que te emocione de verdad, una noticia, una presencia, una coincidencia que no es casualidad. Recíbelo con gratitud. En lo económico, tu intuición es tu mejor herramienta, pero hoy necesita el respaldo de algún dato concreto. No te lances solo con el presentimiento, verifica. En la salud, cuida el sueño y el descanso, que tu sistema nervioso es sensible y el verano a veces te drena más de lo que notas. La espiritualidad hoy está muy cerca de ti, más de lo habitual. Hay protección, hay guía, hay algo que te cuida.

Número de la suerte: 9 · Compatibilidad: Escorpio · Consejo: Lo que el corazón siente de verdad, el tiempo siempre lo confirma.