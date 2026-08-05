Horóscopo del día 5 de agosto de 2026 — Cinco oportunidades que la astrología abre esta semana y cómo aprovecharlas

Los tránsitos astrológicos de estos días crean un clima favorable para tomar decisiones importantes. Estas son las cinco oportunidades que ofrece el cielo esta semana:

1. Impulsar un proyecto. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno retrógrado en Aries favorece los avances sólidos. Si llevas tiempo trabajando en una idea o emprendimiento, es el momento de dar un paso adelante.

2. Crecer profesionalmente. Entrevistas, ascensos o nuevos retos cuentan con una energía que premia la preparación, la disciplina y la confianza.

3. Fortalecer relaciones. Venus entra en Libra, facilitando acuerdos, reconciliaciones y alianzas tanto en el amor como en los negocios.

4. Compartir tus ideas. El trígono de Venus con Plutón retrógrado en Acuario y Urano en Géminis favorece la comunicación, el aprendizaje y el networking.

5. Prepararte para el eclipse en Leo. Esta semana sienta las bases del eclipse del 12 de agosto. Definir objetivos y ordenar prioridades te permitirá aprovechar mejor las oportunidades que están por llegar.

Aries

Hoy tienes una energía que casi se palpa con la mano, Aries. Las palabras te salen rápido y con fuerza, y eso puede ser tu mejor herramienta o tu talón de Aquiles. Hay una conversación pendiente, que si la das hoy puede mover cosas que llevan tiempo estancadas. En lo económico, aparece una oportunidad que requiere que te pongas creativo, que resuelvas con lo que tienes a mano. No es el momento de esperar condiciones perfectas: es el momento de hacer. La luna te pide que sueltes esa terquedad que a veces te frena más que cualquier obstáculo externo.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Habla primero, pero escucha después — ahí está la clave.

Tauro

Tauro, hoy la calma que te caracteriza se convierte en tu mayor fortaleza. Mientras otros corren y se tropiezan, tú mides cada paso y eso te pone por delante. Mercurio activa tu área de recursos y finanzas: si tienes algo que ofrecer, ya sea un servicio, un talento o una idea, hoy es buen día para ponerlo sobre la mesa. En lo emocional, la luna menguante te invita a dejar ir una nostalgia que has estado cargando. Honrar no significa aferrarse. Hay alguien en tu entorno cercano que necesita escucharte más de lo que tú crees; una llamada, un mensaje, un gesto pequeño puede hacer una diferencia grande.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Lo que tienes en las manos hoy es suficiente para empezar.

Géminis

Este es tu día, Géminis, no te queda duda. Tu mente funciona como una máquina bien aceitada: rápida, creativa, conectando puntos que otros ni ven. Aprovecha esa lucidez para resolver algo que tenías enredado, para escribir ese mensaje importante, para hacer esa llamada que has estado posponiendo. En los negocios o en cualquier gestión del día, tu palabra tiene peso, úsala con cuidado y con intención. La luna menguante te recuerda que no puedes llevar todo al mismo tiempo; hay algo que tienes que dejar ir para que lo nuevo tenga espacio. En el amor, la comunicación honesta abre puertas que el silencio tiene cerradas.

Número de la suerte: 21 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Di lo que sientes antes de que el día se acabe.

Cáncer

Cáncer, el corazón te pesa un poco hoy y eso es válido. La luna menguante toca especialmente a los signos de agua, y tú sientes todo más hondo que los demás. Pero ese peso no es una carga permanente — es una señal de que algo está listo para soltarse. Puede ser una preocupación por alguien que está lejos, puede ser una expectativa que no se cumplió como esperabas. Suéltalo, y hazlo con amor, no con derrota. En lo práctico, hoy tienes más recursos de los que crees: tu intuición, tu capacidad de conectar con la gente, tu manera de hacer que todos se sientan en casa.

Número de la suerte: 48 · Compatibilidad: Piscis · Consejo: Soltar no es perder — a veces es la única forma de ganar.

Leo

Leo, el verano es tu temporada y lo sabes, pero hoy la energía te pide algo distinto a brillar hacia afuera: te pide que brilles hacia adentro. Mercurio activa tu área de introspección y comunicación interna — eso significa que las decisiones más importantes de hoy las tomas en silencio, no en el ruido. Dicho esto, si tienes que negociar, presentar algo o convencer a alguien, hazlo: tu presencia y tu palabra tienen un magnetismo natural que hoy está amplificado. En lo económico, hay una oportunidad que requiere que te fajes con más humildad de la que estás acostumbrado, y eso está bien.

Número de la suerte: 5 · Compatibilidad: Aries · Consejo: Tu mayor poder hoy está en la pausa, no en el paso.

Virgo

Virgo, Mercurio también es tu planeta y hoy lo tienes de aliado. Tu mente analítica encuentra soluciones donde otros solo ven problemas, y eso te da una ventaja real en cualquier gestión del día. Si tienes algo que organizar, planificar o resolver, hazlo ahora: la energía está a tu favor. En lo económico, un detalle pequeño que quizás has ignorado puede convertirse en una oportunidad si le prestas atención. No subestimes lo que parece menor. En las relaciones, una conversación directa y sin rodeos puede limpiar el ambiente mejor que días de silencio incómodo. Tú sabes cómo decir las cosas bien; úsalo.

Número de la suerte: 62 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Cuídate tú también, no solo lo que te rodea.

Libra

Libra, hoy la balanza se inclina hacia la acción y no hacia la duda. Confía en ese juicio tuyo que tanto admiran los que te conocen. En los negocios o en cualquier intercambio del día, tu don para encontrar el término medio te hace valioso: sabes llegar a acuerdos donde otros se traban. Hay alguien que necesita tu mediación hoy. En el amor, la luna menguante libera tensiones acumuladas; si hay algo no dicho entre tú y tu pareja o entre tú y alguien que quieres, hoy el ambiente está propicio para hablarlo con calma. Lo que se dice con cariño, aunque sea difícil, construye. Lo que se calla por miedo, con el tiempo pesa.

Número de la suerte: 17 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: Ya tienes la respuesta — ahora solo falta decirla.

Escorpio

Escorpio, la luna menguante te habla directo al alma hoy. Hay algo que has estado cargando — un secreto, una preocupación, quizás un duelo que no has terminado de procesar — y el universo te dice que es hora de soltarlo. No de un golpe, no de forma dramática: solo de empezar a aflojarlo un poco. Eso va a aliviar un peso que ni sabías que tenías. En lo práctico, Mercurio activa tu área de transformación y recursos compartidos: si tienes que negociar algo con otra persona, hoy las palabras fluyen con más verdad de lo habitual. Úsalas bien.

Número de la suerte: 39 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Soltar no es debilidad — es la jugada más inteligente.

Sagitario

Sagitario, hoy el horizonte se ve ancho y eso te sienta bien. Mercurio activa tu área de aprendizaje, viajes y expansión — no necesariamente en lo físico, sino en lo mental y lo espiritual. Hoy es buen día para buscar información, para hacer contactos nuevos, para abrir una puerta que no habías considerado. En lo económico, la creatividad y el ingenio te dan más chance que el capital: piensa diferente y encuentra el ángulo que otros no ven. No hay derrota en cambiar de dirección; hay sabiduría. En el amor, tu optimismo natural es un regalo para quien te rodea — compártelo sin reservas hoy.

Número de la suerte: 88 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El camino nuevo empieza cuando sueltas el mapa viejo.

Capricornio

Capricornio, hoy la constancia que llevas en los huesos da sus frutos. Algo en lo que has trabajado — con esfuerzo, con las manos, con paciencia — empieza a mostrar señales de que va bien. No lo celebres en voz alta todavía, pero sí permítete sentirlo por dentro: lo mereces. Mercurio activa tu área profesional y de reputación, así que lo que digas hoy en contextos laborales o de negocios tiene peso — cuida la forma, no solo el contenido. En lo familiar, hay alguien que extraña saber de ti — un mensaje corto puede ser suficiente para que esa persona sepa que no la has olvidado.

Número de la suerte: 44 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Hecho y entregado vale más que perfecto y guardado.

Acuario

Acuario, hoy tu mente está en modo inventor y eso es exactamente lo que el día pide. Mercurio amplifica tu ya notable capacidad para ver soluciones originales, para conectar ideas que nadie más habría conectado. Si tienes un proyecto, una propuesta o simplemente un problema que resolver, hoy es el día de sentarte a pensar en serio — las respuestas van a llegar. En lo económico, el rebusque creativo es tu mejor aliado: no esperes el camino convencional, busca el tuyo propio. La luna menguante te pide que liberes una actitud de desapego que a veces te hace parecer frío con quienes más te quieren.

Número de la suerte: 26 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: La originalidad es tu camino — no lo cambies por el de nadie.

Piscis

Piscis, hoy el universo te habla suave y tienes que prestarte atención a ti mismo. La luna menguante en conjunción con tu sensibilidad natural crea un día ideal para soltar, para perdonar. Llevas tiempo siendo duro contigo por algo que quizás no tuvo solución diferente. Organiza algo pequeño, pon en orden una rutina, atiende ese malestar físico que has estado ignorando. En lo económico, confía en tu intuición para una decisión que tienes pendiente. Y en el amor, tu capacidad de dar sin condiciones es tu mayor regalo: hoy, dáselo también a alguien que lo necesita y quizás no sabe pedirlo.

Número de la suerte: 11 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Perdónate primero — todo lo demás se acomoda después.