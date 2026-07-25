Más de 4 mil cubanos recibieron órdenes de deportación en Florida desde octubre

Vuelo de deportados de Estados Unidos en La Habana.

Más de 4,000 cubanos recibieron órdenes de deportación emitidas por tribunales migratorios de Florida entre octubre de 2025 y junio de 2026, una cifra que coloca a Cuba entre los cuatro países con mayor número de ciudadanos sujetos a expulsión en el estado.

Según una investigación de WUSF, basada en datos del Transactional Records Access Clearinghouse (Centro de Acceso a Registros Transaccionales, TRAC), los jueces de inmigración de Florida dictaron aproximadamente 35,300 órdenes de deportación desde el comienzo del actual año fiscal federal, el 1 de octubre de 2025.

Del total, 5,027 correspondieron a ciudadanos de Guatemala, 4,783 a venezolanos, 4,220 a hondureños y 4,007 a cubanos.

Las cifras reflejan órdenes dictadas por jueces de inmigración, pero no significan necesariamente que todas esas personas hayan sido deportadas.

La ejecución de las expulsiones corresponde al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras que los procesos judiciales son administrados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Justicia.

Para los cubanos, la cifra de 4,007 órdenes confirma el impacto directo que está teniendo el endurecimiento migratorio en Florida, principal destino de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Florida acelera las órdenes de deportación

Solo en junio, los jueces de inmigración de Florida emitieron 5,415 órdenes de expulsión, un incremento del 17.6% frente a las 4,605 registradas en marzo.

El aumento se aproxima al 18% en apenas cuatro meses, aunque continúa por debajo del crecimiento promedio nacional del 30% durante el mismo período.

Los datos detallados fueron procesados por TRAC Immigration, un centro de investigación vinculado a la Universidad de Syracuse que analiza registros administrativos federales sobre inmigración, detenciones y funcionamiento de los tribunales.

A escala nacional, junio cerró con unas 79,000 órdenes de deportación, la mayor cifra mensual registrada hasta ese momento durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

De los 99,441 casos resueltos por tribunales migratorios del país durante ese mes, el 78% terminó con una orden de expulsión. Solo 1,883 inmigrantes recibieron autorización para permanecer en Estados Unidos.

Las estadísticas oficiales de la EOIR muestran que durante los dos primeros trimestres del año fiscal 2026 se dictaron 279,770 decisiones iniciales de deportación en todo el país.

De ellas, 155,472 fueron emitidas en ausencia de los acusados.

Miami-Dade encabeza los casos pendientes

Miami-Dade continúa como la jurisdicción con mayor cantidad de procesos migratorios pendientes en Estados Unidos, con 137,373 expedientes sin resolver.

Florida ocupa además el quinto lugar nacional en número de inmigrantes detenidos, con 3,934 personas bajo custodia.

Aproximadamente una cuarta parte permanece en el centro estatal de detención migratoria del condado de Baker, conocido como Centro de Deportación.

A pesar del elevado número de órdenes dictadas desde octubre, solo 948 personas obtuvieron algún tipo de alivio migratorio en Florida durante el período analizado.

Los haitianos registraron uno de los incrementos más pronunciados a escala nacional, con un aumento del 96% en las órdenes de deportación entre marzo y junio.

La situación coincide con las decisiones de la administración Trump relacionadas con la terminación del Estatus de Protección Temporal, cuya aplicación y efectos sobre los permisos laborales han sido detallados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.