Mike Hammer visita a familias que recibieron ayuda de EE.UU. en Bejucal

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este sábado a varias familias en Bejucal, municipio de Mayabeque, para constatar de primera mano cómo había llegado la ayuda humanitaria enviada por el gobierno estadounidense.

Hammer recorrió los hogares de algunos beneficiarios y conversó directamente con ellos, explicándoles el propósito de su visita: «Nosotros venimos aquí de parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump y el secretario Marco Rubio, a ver cómo ha llegado la ayuda que estamos mandando, si va a mejorar la situación y a ver cómo van las cosas».

Entre los hogares visitados estaba el de una adulta mayor que vive sola y que ya había consumido parte de los alimentos recibidos.

«Abrí una latita de sardina ayer y tenía hecho un poquito de arroz por la tarde y me lo cogí y me lo comí», le contó a Hammer, mientras le mostraba los productos que guardaba con cuidado para que no se echaran a perder durante los apagones.

Otra beneficiaria describió la llegada de los módulos como «una gran bendición, justo a tiempo», y añadió que ya habían probado el atún y el espagueti.

Sus palabras resumieron la situación que enfrentan miles de cubanos: «A veces estamos pensando que vamos a inventar y con tremendo dolor en el corazón, a veces no hay, pero bueno, gracias a Dios, que Dios bendice».

Las lámparas recargables incluidas en los paquetes resultaron especialmente valoradas ante la crisis energética que padece la isla. «Todo el mundo me está diciendo que las lamparitas funcionan», señaló Hammer durante la visita.

Los módulos distribuidos en Bejucal contienen alimentos básicos —arroz, frijoles, aceite, azúcar, pasta, sardinas y atún— junto a artículos de higiene y uso doméstico como jabón, pasta dental, cepillos, tabletas para potabilizar agua, un cubo plástico, un recipiente de 20 litros y una lámpara recargable.

La entrega comenzó el 23 de julio en Bejucal y Alquízar, en Artemisa, a cargo de Cáritas Cuba y la red de parroquias locales, sin intermediación del régimen cubano.

La distribución prioriza a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y familias con niños en situación de vulnerabilidad.

Esta entrega forma parte del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio en mayo de 2026 y formalizado por el Departamento de Estado el 13 de mayo.

El monto se divide en 60 millones gestionados por la Iglesia Católica —a través de Catholic Relief Services y Cáritas Cuba— y 40 millones destinados a organizaciones no gubernamentales independientes.

El primer vuelo humanitario formal partió de Miami el 21 de julio con aproximadamente 18 toneladas de suministros, suficientes para unas 700 familias de la Arquidiócesis de La Habana en esta primera fase.

Se proyecta que la ayuda beneficie a entre 100,000 y 120,000 familias a nivel nacional en fases sucesivas.

No es la primera vez que Hammer visita Bejucal: en junio de 2025 ya había recorrido el hogar de ancianos del Convento Santa Susana de ese municipio, en el marco de su agenda de contacto directo con sectores vulnerables de la sociedad cubana.

Al despedirse de una de las familias, Hammer resumió el propósito de la jornada: «Queríamos venir a ver si les había llegado bien y qué bien que les ha gustado la comida».