Tres personas hospitalizadas tras choque de dos embarcaciones en la bahía Biscayne frente a Bay Harbor Islands

Tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital este sábado tras la colisión de dos embarcaciones en la bahía Biscayne, frente a Bay Harbor Islands, en el condado Miami-Dade, según confirmó la Policía a Local 10 News.

El impacto se produjo alrededor de la 1 a.m., cerca de West Broadview Drive y la calle 103, de acuerdo con agentes de la Policía de Bay Harbor Islands presentes en el lugar.

Las tres víctimas viajaban a bordo de una de las dos embarcaciones involucradas. Fueron atendidas en un centro médico cercano, aunque las autoridades no revelaron de inmediato sus identidades ni la gravedad de las lesiones.

La segunda embarcación implicada en el choque terminó en la marina Haulover, ubicada en las proximidades. Las autoridades no informaron cuántas personas iban a bordo de esa nave ni si alguna de ellas sufrió heridas.

Cuando amanecía este sábado, a las 9 a.m., gran parte del área seguía acordonada. Una de las embarcaciones permanecía semihundida en la bahía, con solo la estructura del toldo visible sobre el agua.

Para evitar que la nave se hundiera por completo, la Policía la aseguró con un largo cable atado a un vehículo policial mientras los equipos trabajaban en el lugar. Posteriormente, la embarcación fue remolcada.

Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) llegaron al lugar y asumieron la investigación del accidente, que es el organismo estatal competente en este tipo de incidentes náuticos.

El suceso se suma a una serie de accidentes graves registrados en la bahía Biscayne durante 2026. En marzo, dos accidentes fatales sacudieron la zona en menos de una semana: el 25 de ese mes, Davide Veglia murió y su hijo de 14 años resultó herido cuando una embarcación chocó con su bote y huyó; cuatro días después, una mujer perdió la vida tras perder el control de su nave cerca de Nixon Beach Sandbar.

En mayo, una explosión en una embarcación de charter cerca de Haulover Sandbar dejó al menos 11 hospitalizados y fue clasificada como un Evento de Víctimas Masivas de Nivel 2.

Según estadísticas de la FWC correspondientes a 2024, Miami-Dade encabeza el estado de Florida en accidentes náuticos, con 75 casos, 41 lesiones y 8 muertes registradas ese año, de un total estatal de 685 accidentes, 394 heridos y 81 fallecidos.