Salen a la luz detalles de accidente náutico que dejó numerosos heridos en Miami

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Una explosión a bordo de una embarcación de charter este sábado dejó al menos 11 personas hospitalizadas cerca del Haulover Sandbar, uno de los puntos de reunión náutica más populares del sur de Florida, en pleno fin de semana del Día de las Madres.

La llamada de emergencia fue recibida a las 12:48 p.m. y activó la respuesta de más de 25 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, incluyendo el Fireboat 21, unidades de Ocean Rescue, un helicóptero de rescate aéreo, agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y la Guardia Costera.

Ante la magnitud del número de víctimas, las autoridades elevaron el incidente a un Evento de Víctimas Masivas de Nivel 2.

Según testigos y primeras investigaciones, la causa más probable fue una fuga de combustible combinada con el incumplimiento de los protocolos básicos de seguridad náutica antes del arranque del motor.

El capitán Leo, testigo del incidente, explicó a CBS Miami lo ocurrido: «El capitán subió a su gente a bordo, giró la llave, no abrió las escotillas y no activó los ventiladores de extracción: hizo volar a la gente fuera del bote».

La portavoz de la FWC, Melissa Brevik, confirmó en un comunicado recogido por la Agencia Associated Press que la causa permanecía bajo investigación: «Información preliminar indica que una embarcación de charter que transportaba varios pasajeros se encontraba en Biscayne Bay, cerca del Haulover Sandbar, cuando ocurrió una explosión a bordo».

La embarcación involucrada fue identificada por CBS Miami como el Naughty Neighbors, con domicilio registrado en Sherman, Texas, y fue remolcada al muelle cerca de Haulover Inlet presentando aparentemente pocos daños visibles en el exterior.

Testimonios desgarradores

Patrick Lee, capitán de un bote charter que se encontraba en el área, relató lo que presenció: «Vi a tres personas salir volando del bote en medio de una nube de humo. Es un fuego rápido, es gasolina de alto octanaje, y muchos de ellos simplemente se quemaron».

Entre los heridos se encontraba Adriana Rojas, quien celebraba el Día de las Madres a bordo de la embarcación y fue hospitalizada en el Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Su esposo, Anthony Torres, relató la angustiosa llamada que recibió tras la explosión: «Ella gritaba: '¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy quemada! ¡El bote explotó!'».

Torres describió el estado de su esposa: «Tiene quemaduras de segundo grado en las piernas, los glúteos, el pecho, el brazo izquierdo y el lado izquierdo del cuerpo».Según reportes de emergencia, al menos un adulto presentó quemaduras en más del 30% del cuerpo.

Llamado a la seguridad náutica

El Jefe de Batallón Juan Arias, del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, confirmó que «las lesiones fueron desde quemaduras hasta traumatismos físicos» y aprovechó el incidente para emitir un recordatorio: «Siempre es bueno asegurarse de tener una radio, chalecos salvavidas, extintores, y también un navegante experimentado a bordo».

Este accidente se suma a una serie de incidentes náuticos graves en las aguas de Miami-Dade en los últimos meses.

En marzo pasado, una cubana de 33 años murió en la Bahía de Biscayne tras ser impactada por su propia embarcación fuera de control.

En julio de 2025, dos niños murieron tras una colisión de velero en Miami, y en abril de ese mismo año, un yate salió fuera de control en la bahía en un incidente que involucró a un empresario cubano.

La investigación sobre las causas exactas de la explosión permanece abierta y está siendo conducida por la FWC.