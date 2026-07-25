Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro suben al final del día

Se consolida una tendencia ascendente a lo largo de la semana

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra este viernes 24 de julio con una jornada marcada por el avance del dólar y el euro.

Ambas divisas terminan el día al alza respecto a la sesión anterior, consolidando una tendencia ascendente que se extiende a lo largo de la semana.

El MLC, por su parte, registra una ligera caída respecto a ayer, aunque su cotización debe tomarse como referencia orientativa dado el escaso volumen de operaciones que la sustenta.

Puedes consultar el histórico y la evolución en tiempo real de la tasa de cambio del mercado informal en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar estadounidense

El dólar estadounidense cierra este viernes con un valor medio de 674 pesos cubanos (CUP), lo que representa un aumento de 3,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 670 CUP. La divisa norteamericana ha ganado terreno de forma sostenida durante la semana: hace siete días cotizaba en 660 pesos, lo que supone una subida de 13,5 pesos en ese período, equivalente a un alza de 2 %.

En perspectiva mensual, el dólar se sitúa ligeramente por debajo de los 680 pesos que marcaba hace 30 días, aunque esta comparación debe leerse con prudencia, ya que puede reflejar ajustes de metodología del índice además del propio movimiento del mercado.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 y un máximo de 680 pesos en el mercado informal. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro

El euro cierra la jornada en 785 pesos cubanos (CUP), con una subida de 7 pesos respecto a la sesión previa, cuando se cotizaba en 778 CUP. Es la divisa que registra el avance más pronunciado del día, tanto en términos absolutos como porcentuales, con una ganancia de 0,9 % frente a ayer.

En la última semana, el euro ha escalado 30 pesos desde los 755 CUP de hace siete días, un incremento de 4 % que lo consolida como la divisa más cara del mercado paralelo cubano.

Respecto a hace 30 días, cuando rondaba los 790 pesos, la diferencia es mínima y puede obedecer a variaciones metodológicas del índice. El rango mensual del euro se ha movido entre 688 y 790 pesos. Supera al dólar por 111 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado informal.

El MLC

El MLC cierra este viernes con un valor medio orientativo de 470 pesos cubanos (CUP), una caída de 2,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 473 CUP.

Esta referencia debe tomarse con cautela, ya que el volumen de operaciones que sustenta su cotización es reducido en esta franja horaria. En la última semana, sin embargo, el MLC ha subido 36 pesos desde los 434 CUP de hace siete días, un alza de 8,3 %.

En perspectiva mensual, la caída es notable: hace 30 días cotizaba en 532 pesos, aunque esta variación puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

El rango mensual del MLC se ha extendido entre 399 y 543 pesos. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas de cambio del mercado informal — cierre del 24 de julio de 2026

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 674 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 470 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 598 CUP por dólar y 680 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La brecha entre el precio oficial del dólar y el informal supera los 76 pesos, mientras que en el caso del euro la diferencia alcanza los 105 pesos.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En el último mes, el dólar oficial ha pasado de 574 a 598 CUP, y el euro oficial, de 653 a 680 CUP, ajustes que no han logrado cerrar la brecha con el mercado paralelo.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

El avance simultáneo del dólar y el euro este viernes refuerza la presión sobre el peso cubano y encarece aún más las transacciones cotidianas que dependen de divisas.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 24 de julio de 2026

1 USD = 674 CUP

5 USD = 3.370 CUP

10 USD = 6.740 CUP

20 USD = 13.480 CUP

50 USD = 33.700 CUP

100 USD = 67.400 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 24 de julio de 2026