Actriz Danay Cruz y su pareja esperan su primer bebé: «Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino»

La actriz cubana Danay Cruz, conocida por su popular personaje «Lola Mento Guasimita», anunció este viernes que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja Maxime.

«Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino !!! Gracias Dios por este inmenso regalo», escribió la actriz junto al emotivo reel en Instagram que desbordó de reacciones a sus seguidores en cuestión de horas.

En el video, ambos con la Torre Eiffel de fondo, Danay sostiene unos pequeños zapatitos tejidos mientras Maxime enseña el ultrasonido del bebé en camino.

El anuncio del embarazo desató una avalancha de felicitaciones entre sus seguidores, con cientos de mensajes de cariño y emoción. «Ainsssss, estoy llorandooooooo. Felicidades», escribió una usuaria. Otra apuntó con humor: «Aaawwww, crece la comunidad de Guasimita».

La mezcla de nacionalidades de la pareja no pasó desapercibida entre los fans. «Felicidades, un bebito francés cubano», comentó un seguidor, mientras que otro bromeó con los apodos del personaje de Danay y su pareja: «Muchas felicidades, Lola y Fransua». Algunos comentarios sugieren que podría ser una niña —«Ahí viene una Lolita»—, aunque la actriz no ha confirmado el sexo del bebé.

La noticia llega meses después de que Danay Cruz anunciara su compromiso con Maxime en París, cuando su pareja la llevó a cenar en un barco-restaurante frente a la Torre Eiffel bajo el pretexto de una fiesta de fin de año de su empresa y le propuso matrimonio. Danay lo confirmó entonces con un rotundo «¡Yo dije sí!»