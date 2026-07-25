Actriz Danay Cruz y su pareja esperan su primer bebé: «Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino»

La actriz cubana Danay Cruz, conocida por su popular personaje «Lola Mento Guasimita», anunció este viernes que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja Maxime.
«Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino !!! Gracias Dios por este inmenso regalo», escribió la actriz junto al emotivo reel en Instagram que desbordó de reacciones a sus seguidores en cuestión de horas.
En el video, ambos con la Torre Eiffel de fondo, Danay sostiene unos pequeños zapatitos tejidos mientras Maxime enseña el ultrasonido del bebé en camino.
El anuncio del embarazo desató una avalancha de felicitaciones entre sus seguidores, con cientos de mensajes de cariño y emoción. «Ainsssss, estoy llorandooooooo. Felicidades», escribió una usuaria. Otra apuntó con humor: «Aaawwww, crece la comunidad de Guasimita».
La mezcla de nacionalidades de la pareja no pasó desapercibida entre los fans. «Felicidades, un bebito francés cubano», comentó un seguidor, mientras que otro bromeó con los apodos del personaje de Danay y su pareja: «Muchas felicidades, Lola y Fransua». Algunos comentarios sugieren que podría ser una niña —«Ahí viene una Lolita»—, aunque la actriz no ha confirmado el sexo del bebé.
La noticia llega meses después de que Danay Cruz anunciara su compromiso con Maxime en París, cuando su pareja la llevó a cenar en un barco-restaurante frente a la Torre Eiffel bajo el pretexto de una fiesta de fin de año de su empresa y le propuso matrimonio. Danay lo confirmó entonces con un rotundo «¡Yo dije sí!»
Preguntas Frecuentes sobre el Embarazo de Danay Cruz y el Contexto de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Danay Cruz y por qué es conocida?
Danay Cruz es una actriz cubana conocida por su personaje "Lola Mento Guasimita". Este personaje se ha hecho popular por su sátira y crítica social en las redes, reflejando la realidad de la crisis en Cuba con humor e ingenio.
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¿Cómo anunció Danay Cruz su embarazo?
Danay Cruz anunció su embarazo a través de un emotivo reel en Instagram, donde mostró unos pequeños zapatitos tejidos y su pareja Maxime enseñó el ultrasonido del bebé. El video fue grabado con la Torre Eiffel de fondo, simbolizando el amor y la unión de la pareja.
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¿Qué impacto ha tenido el personaje de "Lola Mento Guasimita" en la percepción social de Cuba?
El personaje "Lola Mento Guasimita" ha servido como una crítica aguda a la crisis alimentaria en Cuba, utilizando la sátira para destacar la escasez de alimentos básicos y las absurdas soluciones propuestas por el régimen. Su popularidad refleja el descontento y la realidad cotidiana de muchos cubanos.
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¿Qué relevancia tiene el "baby boom" en el entretenimiento latino en 2026?
El "baby boom" en 2026 ha sido significativo en el entretenimiento latino, destacando la visibilidad y el seguimiento masivo de los embarazos de figuras públicas. Esto refleja una tendencia cultural y el interés creciente por la vida personal de celebridades de origen cubano y latino.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.