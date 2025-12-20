Actriz Danay Cruz anuncia su compromiso en París: "¡El anillo me quedó grande!"

La actriz cubana Danay Cruz sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial desde París, tras una propuesta que combinó elegancia, sorpresa y uno de los escenarios más icónicos del mundo: la Torre Eiffel iluminada.

La noticia fue compartida por la propia artista en su cuenta de Instagram, donde relató con detalle cómo vivió una noche que definió como inolvidable.

Según contó Danay, todo comenzó con lo que parecía un plan habitual. Su pareja, Maxime, le pidió que se arreglara porque asistirían a la fiesta de fin de año de su empresa.

Aunque confesó que intuía que una propuesta podía llegar en algún momento del invierno, aseguró que no esperaba que ocurriera esa noche. Al llegar al lugar, notó que no había nadie conocido, momento en el que él le reveló que todo era parte de una sorpresa mayor.

La pareja se dirigió entonces a cenar en el Don Juan, un barco-restaurante que navega por el río Sena y que la actriz describió como "el único barco del mundo con estrellas Michelin".

Durante la cena y el recorrido nocturno por el río, Danay relató que sus sospechas se activaron, pero con el paso del tiempo pensó que la velada quedaría solo como una experiencia especial.

"Lo veía demasiado relajado y muy lindo, además vestido con su traje", escribió.

El momento decisivo llegó cuando Maxime la invitó a subir a la cubierta para observar cómo se iluminaba la Torre Eiffel. Allí, con París como telón de fondo, llegó la propuesta

"Ya lo demás es historia… Me vi con un anillo puesto y abrazada a un hombre que me ama y amo con locura y con la promesa de hacerlo eterno", expresó la actriz, quien confirmó que aceptó sin dudarlo.

"¡Yo dije sí! Gracias, futuro esposo, por elegirme y por esta noche inolvidable", concluyó en su mensaje, acompañado de imágenes y videos del instante.

Danay Cruz es natural de Báguanos, Holguín, y se formó como actriz en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, en Bayamo.

Inició su carrera en espacios humorísticos de la televisión y poco a poco fue ganando reconocimiento dentro del medio artístico nacional.

En 2019 participó en el especial televisivo de fin de año "25 por Segundo", etapa en la que comenzó a tomar forma el personaje que la catapultó a la popularidad: Lola Mento Guasimita.

Su labor no se limita al humor, ha interpretado también roles dramáticos, como el de Judith en la telenovela "Vuelve a mirar", donde encarnó a una joven marcada por el dilema de emigrar o permanecer en Cuba, y el de Patricia, en "El Derecho de Soñar".

Pero es Lola Mento la que le ha permitido encontrar un espacio propio en las redes sociales, donde Danay desarrolló un estilo que mezcla humor, sátira, crítica social y sabor criollo.

En octubre pasado, se viralizó un sketch en el que contaba cómo se levantaba sin chikunguya "gracias a la resistencia creativa", una parodia que trataba con ácido humor la dura realidad diaria de los cubanos.

En agosto, decidió ponerse en la piel de una creadora de contenido "a lo influencer", pero con las condiciones que solo Cuba puede ofrecer.

La historia arrancaba con la joven con dos rodajas de pepino sobre los ojos, que costaron bien caras, un albornoz improvisado con el sobrante de la cortina, y una rutina de belleza que no tenía nada que envidiar a las marcas caras: un trozo de yuca en la cara porque el "ácido yucalorónico" no puede faltar.

Ahora, a su trayectoria artística y a sus proyectos en curso, Danay Cruz suma un anuncio personal que ha generado una ola de reacciones y felicitaciones en redes sociales.

Su compromiso en París no solo marca el inicio de una nueva etapa sentimental, sino que también se ha convertido en una historia compartida y celebrada por miles de cubanos que siguen de cerca su carrera y su vida.