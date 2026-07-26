Rinocerontes, monos y pitones: Florida registra más de 140 escapes de animales en cautiverio desde 2022

Canguros, monos, lagartos gigantes, serpientes y un rinoceronte blanco de casi 900 kilogramos forman parte de los más de 140 animales que escaparon de recintos en cautiverio en Florida entre 2022 y 2026.

Los animales se fugaron de instalaciones tan diversas como viviendas privadas, negocios, santuarios de vida silvestre y zoológicos acreditados, e incluyen especies exóticas y no nativas cuya tenencia requiere licencia estatal.

El caso más grave ocurrió en septiembre de 2022 en el parque Wild Florida, en Kenansville, condado de Osceola: un rinoceronte blanco destinado a un nuevo exhibidor logró romper tanto el recinto primario como el secundario y fue abatido a tiros por el personal del parque.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó que la instalación violó la Ley Federal de Bienestar Animal, y Wild Florida pagó una multa de 9,000 dólares sin admitir ni negar responsabilidad.

Otro episodio llamativo se registró en octubre de 2024 en Pierson, condado de Volusia, donde un oso destruyó el cercado de un canguro que terminó saltando por caminos rurales ante la mirada de vecinos que grabaron el momento.

El animal fue localizado en un potrero y sedado; su propietario recibió una multa de 400 dólares por mantenerlo con la licencia vencida.

Los registros de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) documentan casi dos docenas de escapes solo en el área de Florida Central, con una variedad que sorprende: un siamang en Disney's Animal Kingdom que cayó de una cuerda pero permaneció dentro del perímetro público; un mono aullador que se coló por una brecha en una puerta del zoológico de Brevard durante el cambio de un tazón de agua; un buitre de cabeza amarilla menor que salió volando de un teatro de Universal Studios durante un espectáculo y fue capturado a unos 640 metros de distancia; y pitones birmanas y reticuladas de hasta 2.4 metros halladas bajo vehículos o en aceras, sin propietario identificado.

Las causas de fuga son tan variadas como las especies: cerrojos defectuosos, materiales de jaula inadecuados, descuidos durante el mantenimiento, daños por tormentas y hasta un oso que derribó un cercado.

Las sanciones oscilan entre advertencias verbales y multas de entre 273 y 450 dólares; en casos extremos, como el de un wallaby de Bennett que escapó dos veces en diciembre de 2024, el propietario fue multado con 450 dólares y condenado a seis meses de libertad condicional.

La FWC advierte que la cifra real de escapes es probablemente mayor, ya que solo ciertas especies están obligadas a ser reportadas cuando huyen, y los propietarios suelen omitir el reporte por temor a consecuencias legales. Florida clasifica la fauna en cautiverio en tres categorías: Clase I, la más restringida, que incluye rinocerontes, elefantes y grandes felinos; Clase II, con animales de riesgo potencial como monos aulladores y lobos; y Clase III, que abarca especies como canguros y ciertos reptiles.

La organización actualizó en enero de 2023 sus normas de reporte de escapes, ampliando las obligaciones de los propietarios e incorporando nuevas exigencias sobre barreras de seguridad y recintos de techo abierto, pero reconoce que el subregistro sistemático persiste.

El estado también lidia con una crisis de especies invasoras que bate récords, con pitones birmanas establecidas en los Everglades y tegus argentinos entre las prioridades de control, lo que convierte cada escape en un riesgo potencial para el ecosistema local además de para la seguridad pública.