Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar baja y el euro sigue al alza

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este domingo 26 de julio de 2026 con señales mixtas. El dólar estadounidense retrocede levemente respecto a la sesión previa, mientras el euro continúa su escalada y marca un nuevo máximo en el período analizado. El MLC, por su parte, registra una subida, aunque su valor debe tomarse como orientativo dado el escaso volumen de operaciones que lo sustenta.

El dólar estadounidense cierra en 673 pesos cubanos (CUP) de valor medio, con una compra en 670 CUP y una venta en 675 CUP. Esto supone una caída de 1,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 674 CUP. Pese a este leve retroceso puntual, la tendencia semanal es claramente alcista: hace siete días el dólar se cambiaba a 665 CUP, lo que representa una subida de 7,5 pesos en el balance de la semana, equivalente a un alza del 1,1%. En el acumulado mensual, la divisa estadounidense gana 37,5 pesos frente a los 635 CUP de hace 30 días, aunque esta comparación puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice. En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 675 CUP. La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro cierra en 789 pesos cubanos (CUP) de valor medio, con una compra en 780 CUP y una venta en 797 CUP. Esto representa un aumento de 3,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 785 CUP. En el balance semanal, la divisa europea acumula una subida de 23,5 pesos frente a los 765 CUP de hace siete días, un alza del 3,1%. En el período mensual, el euro gana 63,5 pesos sobre los 725 CUP de hace 30 días, si bien esta cifra debe leerse con la cautela habitual respecto a posibles ajustes metodológicos. El máximo de los últimos 30 días se sitúa precisamente en los 789 CUP que registra hoy, el nivel más alto del período. Supera al dólar por 116 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

El MLC cierra en 491 pesos cubanos (CUP) de valor medio, con una compra en 425 CUP y una venta en 556 CUP. Esto supone una subida de 10,5 pesos respecto a la sesión previa, cuando se situaba en 480 CUP. No obstante, este valor debe tomarse como orientativo, ya que la franja de cierre registra un escaso volumen de operaciones en esta divisa. En el balance semanal sube 3,5 pesos frente a los 487 CUP de hace siete días. En los últimos 30 días, el MLC ha oscilado entre un mínimo de 399 CUP y un máximo de 543 CUP. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 789 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 491 CUP (valor orientativo).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas. La brecha entre el tipo oficial y el informal es de 72 pesos en el caso del dólar y de 105 pesos en el del euro.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. En el último mes, el dólar oficial pasó de 585 a 601 CUP y el euro oficial, de 666 a 684 CUP, una evolución que queda lejos del ritmo al que se mueve el mercado paralelo.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos. El cierre de este domingo, con el euro en máximos del período y el dólar consolidado por encima de los 670 pesos, refleja la persistente presión sobre el peso cubano.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este domingo 26 de julio de 2026