Sobrevive al ataque de un tiburón en Florida y revela cuál fue su mayor preocupación

Lo primero que pasó por la mente de Jacorey High cuando sintió que un tiburón le mordía el pie no fue el dolor ni el miedo, sino sacar a su prometida del agua.

El joven, de 22 años y residente del condado de Henry, en Georgia, sobrevivió el sábado a un ataque de tiburón mientras nadaba en aguas poco profundas de Daytona Beach, Florida. Ahora se recupera de una cirugía y relata cómo vivió los segundos que cambiaron sus vacaciones.

Según informó FOX 5 Atlanta, High y su prometida se encontraban cerca del acceso a la playa Dunlawton alrededor de las 5:30 de la tarde cuando un tiburón de tamaño mediano lo mordió en el pie y el tobillo izquierdos.

«Me di cuenta enseguida de que era un tiburón por la forma en que me mordió el pie, pero me preocupaba más sacar a mi prometida del agua», recordó.

La adrenalina fue tal que el joven apenas sintió el alcance de las lesiones.

«No lo sentí realmente hasta que llegué al hospital, cuando empezaron a darme medicamentos», explicó.

Se recupera tras una cirugía

High fue operado este domingo para tratar las heridas provocadas por la mordedura y permanece ingresado en un hospital de Florida.

Aunque las autoridades calificaron las lesiones como no mortales, el proceso de recuperación está siendo complicado.

«Cada vez que intento ir al baño o hacer cualquier otra cosa, me empieza a salir sangre de la pierna y el dolor se intensifica porque tengo que ir dando saltitos a todas partes», relató.

El joven y su familia habían llegado a Florida el pasado 22 de julio para disfrutar de unos días de vacaciones, un viaje que terminó convirtiéndose en una experiencia traumática.

Aun así, mantiene el optimismo y espera recuperarse por completo.

«Espero que no me haya dañado nada importante en el pie para poder volver al trabajo», dijo.

Daytona Beach, una de las zonas con más ataques de tiburón

El incidente ocurrió en el condado de Volusia, considerado la capital mundial de las mordeduras de tiburón.

De acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF) de la Universidad de Florida, esa región ha registrado 351 ataques no provocados desde 1882, más que cualquier otra parte del mundo.

Solo en 2025, el condado concentró seis de los once ataques no provocados documentados en todo el estado de Florida. Los especialistas señalan que la mayoría corresponden a incidentes de tipo "golpear y huir", en los que el tiburón muerde brevemente y se aleja, por lo que rara vez resultan mortales.

El ataque a High se suma a otros incidentes recientes en Florida. En junio de este año, un empleado civil de la base naval NSA Panama City sufrió heridas graves en ambos brazos tras ser atacado por un tiburón, mientras que ese mismo mes se reportó la presencia de uno de estos animales entre bañistas en Miami Beach.

En julio de 2024, un adolescente de 14 años también fue mordido en un pie mientras se bañaba en Daytona Beach Shores, en uno de los cuatro ataques registrados en apenas una semana en el condado de Volusia.

Las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado Jacorey High ni cuándo podrá regresar a Georgia, mientras continúa recuperándose de un episodio que, según él mismo reconoce, pudo haber terminado de forma mucho más trágica.