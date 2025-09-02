Niño de ocho años gravemente herido tras ser mordido por un tiburón en un cayo de Florida

Vídeos relacionados:

Un niño de ocho años fue mordido por un tiburón este lunes mientras practicaba snorkel y pesca submarina con su padre y su hermana en Horseshoe Reef, frente a las costas de Key Largo, Florida.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:24 p.m., y obligó a su traslado urgente en helicóptero al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial de Miami.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, el menor sufrió múltiples heridas: una mordedura por encima de la rodilla que provocó una pérdida significativa de sangre, y otras lesiones en el brazo.

Fue intervenido quirúrgicamente la misma noche del incidente, pero hasta el momento no se ha informado públicamente sobre su estado de salud actual.

Ayuda inmediata en altamar

El padre del menor solicitó auxilio tras el ataque, y un barco de buceo cercano, operado por Horizon Divers, respondió de inmediato.

La tripulación prestó los primeros auxilios y acompañó a la familia de regreso a Garden Cove Marina, donde ya esperaba un equipo médico del servicio aéreo Trauma Star.

De acuerdo con el audio del despacho de emergencia -difundido por Broadcastify- el niño estaba “pálido” y su lesión fue descrita como “significativa”.

Los rescatistas aplicaron dos torniquetes y vendajes de compresión para detener la hemorragia antes del traslado aéreo.

Investigaciones y notificaciones

Tras el ataque, las autoridades locales notificaron a la Guardia Costera de EE.UU. y a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), siguiendo el protocolo para incidentes con fauna marina peligrosa.

No se han anunciado medidas adicionales ni restricciones en la zona de buceo afectada.

Otro caso más en los Cayos

Este incidente se suma a otros encuentros con tiburones ocurridos en los Cayos de Florida.

En julio de 2024, José Abreu Hernández, de 37 años, fue mordido por un tiburón toro mientras pescaba con arpón cerca de un arrecife en Cayo Hueso.

Fue evacuado en el mismo helicóptero de Trauma Star y sobrevivió tras varias intervenciones médicas.

Los ataques de tiburones en Florida siguen siendo poco frecuentes, pero estos casos recientes han provocado preocupación entre los residentes y visitantes que practican actividades acuáticas en la región.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del menor ni detalles sobre su evolución tras la operación.

La Oficina del Sheriff ha limitado la información mientras continúa el monitoreo médico del paciente.