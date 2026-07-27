Departamento de Estado: «Es hora de que el pueblo estadounidense vea el papel del régimen cubano»

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió este lunes fragmentos de dos entrevistas concedidas por su portavoz principal, Tommy Pigott, en las que defendió el informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI» y aseguró que el documento revela por primera vez al público estadounidense el alcance de la influencia política e ideológica ejercida por el régimen cubano durante décadas.

En declaraciones a Local 10 y Univisión, Pigott afirmó que el estudio, publicado el pasado 20 de julio, expone una campaña sostenida de espionaje, adoctrinamiento e influencia impulsada desde La Habana.

«Lo que este informe hace por el pueblo estadounidense es permitirle ver por sí mismo esta campaña de influencia y espionaje de décadas que el régimen cubano ha estado apoyando», afirmó el funcionario, según un video difundido por la cuenta oficial del Departamento de Estado en la red social X.

El portavoz describió al régimen cubano como el «nexo y nodo» del extremismo de izquierda transnacional y sostuvo que La Habana ha utilizado durante años el llamado «turismo revolucionario» para atraer a decenas de miles de activistas, formarlos ideológicamente y fortalecer redes que posteriormente operan en territorio estadounidense.

Como ejemplo, mencionó a la organización National Network on Cuba (NNOC), que en junio de este año publicó un «plan de respuesta rápida» con llamados a la movilización y la resistencia, además de información sobre la ubicación de instalaciones militares y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Vemos al régimen cubano actuando como el nexo y nodo de este extremismo de izquierda, y este informe expone el caso con claridad por primera vez como una historia verdaderamente desconocida para que el pueblo estadounidense la conozca», sostuvo.

Pigott añadió que, según la evaluación del Departamento de Estado, el terrorismo de izquierda representa actualmente más ataques y complots contra el gobierno estadounidense que cualquier otra corriente ideológica.

¿Prepara EE.UU. una acción contra Cuba?

Consultado por Local 10 sobre si el informe busca preparar el terreno para una eventual acción militar contra la isla, el portavoz evitó responder de forma directa.

En su lugar, aseguró que el objetivo del documento es fortalecer la estrategia de contraterrorismo de Washington y visibilizar una amenaza que, a su juicio, ha sido ignorada durante décadas.

«Estamos enfocados en el contraterrorismo en general, y lo que esta conferencia ministerial intentaba hacer era abordar un punto ciego que ha existido durante décadas», señaló.

Sanciones, ayuda humanitaria y presos políticos

Durante la entrevista con Univisión, Pigott también defendió la nueva ronda de sanciones anunciada el pasado 23 de julio contra nueve entidades y dos altos funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Salud Pública y la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica. Las medidas también apuntan a estructuras que, según Washington, ayudan a evadir las sanciones existentes contra el conglomerado militar GAESA y al programa de misiones médicas cubanas.

El funcionario confirmó además que Estados Unidos coordina un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, canalizado a través de la Iglesia Católica y sin participación del gobierno cubano. El primer envío, indicó, salió el pasado 21 de julio.

Pigott reiteró asimismo la exigencia de Washington de liberar a los más de 700 presos políticos que, según el gobierno estadounidense, permanecen encarcelados en la isla. Como ejemplo citó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien recuperó la libertad el 18 de julio tras cinco años en prisión y llegó a Miami al día siguiente.

Al referirse a la política de la administración estadounidense hacia La Habana, el portavoz recordó una frase del secretario de Estado, Marco Rubio, que, según dijo, resume la visión de Washington sobre el régimen cubano: «Lo único peor que los comunistas son los comunistas incompetentes».