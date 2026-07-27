Asegura ser la modelo más reconocida de Cuba al grabar junto a Velito El Bufón y las redes reaccionan: "¿Quién es?"

La modelo cubana Nahomy Sarmiento encendió las redes sociales tras publicar en Instagram un video grabando junto a Velito El Bufón en el que se autoproclamó «la modelo más reconocida en Cuba», una frase que desató una avalancha de burlas e incredulidad en los comentarios.

El clip, titulado «Día de Videoclip», arranca con un intercambio en el que Velito le pregunta si es «la que sale en todos los videos de Planet», a lo que ella responde afirmativamente antes de lanzar su presentación: «Hola, soy Nahomy Sarmiento, soy la modelo más reconocida en Cuba, así que acompáñame en un día de videoclip».

La publicación acumuló cerca de 19,000 likes y 362 comentarios, pero el tono dominante en la sección de reacciones fue el escepticismo colectivo.

El comentario más popular, con 993 likes, fue una convocatoria irónica: «Like aquí los que no la conocíamos». Le siguieron de cerca «Yo no te conozco, ni mis amigos tampoco» (596 likes) y «En donde? Primera vez que la veo» (337 likes).

Otros usuarios fueron más directos: «Más reconocida, un poquito de humildad que nadie te conoce, relax», con 470 likes, resumió el sentir de buena parte de la audiencia.

Las comparaciones con otras modelos del ecosistema de Planet Records no tardaron en aparecer. «Eres bella pero no te conocía. Pensé que la modelo más reconocida era @azzucar_morena_», escribió un usuario con 167 likes. Otros mencionaron a @_la_riri, @_caro_zafiro y a «Daniela Reyes» como candidatas más legítimas al título.

Uno de los comentarios más aplaudidos apuntó directamente a la ironía de la situación: «La única persona conocida en ese video fue Velito».

No faltaron las pullas más creativas. «Pregunté en el CDR y no te conocen, pregunté en el trabajo y no te conocen, lo puse en Facebook para ver si alguien te reconoce y nada», escribió un internauta. Otro fue filosófico: «El ego por el cielo. Cuando una modelo es realmente exclusiva, no necesita decirlo: la conoce todo el mundo. Si nadie sabe quién eres, no eres tan exclusiva».

También hubo quien le encontró una lectura estratégica al asunto: «Nadie te conocía, pero ahora sí… objetivo cumplido».

Nahomy Sarmiento es una joven cubana que trabaja como modelo exclusiva de Planet Records bajo la dirección del productor italiano Roberto Ferrante. Ha aparecido en videoclips de Bebeshito, Charly y Johayron.

Algunos comentarios insinuaron una relación personal con el productor: «No eres la modelo más reconocida de Cuba, eres la modelo preferida de Ferrante», escribió un usuario, mientras otro añadió: «Corrección, eres modelo exclusiva del Ferra».

Velito El Bufón, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez Pérez, es uno de los cantantes de reparto cubano más activos del momento, con más de 700,000 seguidores en Instagram y temas que superan los cinco millones de reproducciones en YouTube.

Un usuario recordó que esta no es la primera vez que una figura de la farándula cubana recurre a este tipo de autoproclamación: «Está utilizando el truco de cuando Flor de Cuba dijo que era la influencer más seguida de Cuba», escribió, sugiriendo que la polémica podría ser más calculada que espontánea.