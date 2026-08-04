"Estoy de vuelta": La Dura regresa a las redes con looks de infarto y arrancando suspiros

Diliamne Jouve González, la influencer cubana conocida como La Dura, anunció su regreso a Instagram con un reel acompañado del mensaje «Estoy de vuelta » y la canción "Bailando" de Gente de Zona, Descemer Bueno y Enrique Iglesias, poniendo fin a una ausencia que tuvo a sus más de tres millones de seguidores pendientes de ella.

El regreso no fue solo este mensaje junto al reel en el que viste un impresionante look playero, La Dura también publicó una serie de fotografías y videos que se tomó durante su viaje a Grecia, posando frente a una piscina infinity con vistas al mar Mediterráneo, en Mykonos, Grecia.

En las imágenes luce un vestido mini de crochet en tono beige y dorado, collar chunky dorado tipo gargantilla, sandalias de tacón blancas y accesorios de macramé, y el cielo teñido de rosa al atardecer.

La ausencia de La Dura en sus propias redes tuvo dos causas encadenadas. Durante sus vacaciones en Grecia junto a su pareja, Jorge Carlos Pajón, su iPhone cayó desde uno de los lugares más altos y quedó completamente inutilizable, obligándola a comunicarse a través de la cuenta de su novio.

Desde ese perfil, la influencer había explicado a sus seguidores que volvería a estar activa cuando regresara a Miami y pudiera reemplazar el dispositivo.

Sin embargo, el regreso tampoco fue sencillo. Al aterrizar en Miami, La Dura terminó hospitalizada por una gripe fuerte que la dejó débil, y fue nuevamente desde la cuenta de Pajón que informó haber llegado «directamente a un hospital» y que ya estaba en tratamiento.

El viaje a Grecia con Pajón había sido uno de los más documentados de la pareja. Juntos recorrieron Santorini y Mykonos, compartiendo imágenes de looks de playa y atardeceres que robaron todas las miradas. Pajón incluso mostró tatuajes en honor a la influencer con un «Diliamne mi beba» que arrancó suspiros entre sus fans.

Ahora, ya recuperada y con un nuevo teléfono en mano, La Dura retoma su actividad digital desde Miami con la misma energía que la convirtió en una de las creadoras de contenido cubanas más seguidas de Instagram.