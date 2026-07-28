Inusual concurso reúne a más de 130 «Hemingways» en Cayo Hueso, Florida

Chris Dutton, abogado de Tampa de 39 años, se alzó con el primer lugar luciendo el cabello oscuro y el bigote que caracterizaban a Hemingway durante su juventud.
Se convirtió así en el primer «Hemingway joven» que conquista el certamen y en el ganador de menor edad en sus 45 años de historia. En esta ocasión el concurso logró convocar unos 130 imitadores del famoso novelista.
La victoria llegó en su séptima participación, después de seis intentos fallidos, lo que añade a su triunfo una historia de perseverancia.
El concurso formó parte del festival Hemingway Days, celebrado del 21 al 26 de julio en Cayo Hueso, coincidiendo con el 127 aniversario del nacimiento del escritor.
El certamen nació en 1981 por iniciativa de Michael Whalton, entonces gerente de Sloppy Joe’s.
La primera edición reunió a 36 participantes y tuvo entre sus jueces a Leicester Hemingway, hermano del novelista.
El Guinness World Records lo reconoce como el concurso de dobles de Hemingway más longevo.
Hemingway llegó a Cayo Hueso en 1928 procedente de La Habana. Durante aquella primera estancia terminó Adiós a las armas y en 1931 se instaló en la casa de Whitehead Street, donde vivió durante gran parte de la década y escribió obras vinculadas a la ciudad, como Tener y no tener.
En 1939 trasladó su residencia a Cuba, donde permaneció hasta 1960.
En Finca Vigía cerca de La Habana por más de veinte años y escribió, entre otras obras, El viejo y el mar.
En diciembre de 2023, un grupo de dobles de Hemingway visitó Cuba en el marco de actividades culturales vinculadas a la figura del escritor, reforzando el vínculo histórico entre el concurso y la isla.
Preguntas frecuentes sobre el Concurso de Dobles de Hemingway en Cayo Hueso
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste el Concurso de Dobles de Hemingway en Cayo Hueso?
El Concurso de Dobles de Hemingway es un evento anual que se celebra en Cayo Hueso, Florida, donde participantes de todo el mundo compiten por parecerse al célebre escritor Ernest Hemingway. Este concurso forma parte del festival Hemingway Days, que incluye una variedad de actividades culturales y recreativas.
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¿Cuál fue la novedad en el Concurso de Hemingway de 2026?
La edición de 2026 fue histórica ya que por primera vez un participante con la imagen joven de Hemingway ganó el concurso. Chris Dutton, de 39 años, se llevó el título, rompiendo la tradición de cuatro décadas de campeones con barba blanca.
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¿Por qué se celebra el Concurso de Dobles de Hemingway en Cayo Hueso?
El concurso se celebra en honor al legado de Ernest Hemingway, quien vivió en Cayo Hueso durante la década de 1930. El evento fue creado en 1981 para animar el tráfico de verano y celebrar el cumpleaños del escritor, quien es una figura icónica en la ciudad.
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