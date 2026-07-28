Inusual concurso reúne a más de 130 «Hemingways» en Cayo Hueso, Florida

Más de 130 «Hemingways» invaden Cayo Hueso, Florida, para rendir homenaje al célebre escritor

Chris Dutton, abogado de Tampa de 39 años, se alzó con el primer lugar luciendo el cabello oscuro y el bigote que caracterizaban a Hemingway durante su juventud.

Se convirtió así en el primer «Hemingway joven» que conquista el certamen y en el ganador de menor edad en sus 45 años de historia. En esta ocasión el concurso logró convocar unos 130 imitadores del famoso novelista.

La victoria llegó en su séptima participación, después de seis intentos fallidos, lo que añade a su triunfo una historia de perseverancia.

El concurso formó parte del festival Hemingway Days, celebrado del 21 al 26 de julio en Cayo Hueso, coincidiendo con el 127 aniversario del nacimiento del escritor.

El certamen nació en 1981 por iniciativa de Michael Whalton, entonces gerente de Sloppy Joe’s.

La primera edición reunió a 36 participantes y tuvo entre sus jueces a Leicester Hemingway, hermano del novelista.

El Guinness World Records lo reconoce como el concurso de dobles de Hemingway más longevo.

Hemingway llegó a Cayo Hueso en 1928 procedente de La Habana. Durante aquella primera estancia terminó Adiós a las armas y en 1931 se instaló en la casa de Whitehead Street, donde vivió durante gran parte de la década y escribió obras vinculadas a la ciudad, como Tener y no tener.

En 1939 trasladó su residencia a Cuba, donde permaneció hasta 1960.

En Finca Vigía cerca de La Habana por más de veinte años y escribió, entre otras obras, El viejo y el mar.

En diciembre de 2023, un grupo de dobles de Hemingway visitó Cuba en el marco de actividades culturales vinculadas a la figura del escritor, reforzando el vínculo histórico entre el concurso y la isla.