“Los músicos del Titanic”: video de icónico bar El Floridita resume el naufragio del turismo cubano

"Y parece que Hemingway está al punto de levantarse e irse", resumió un forista

Un video publicado en Facebook por el usuario Arnold Caraballo muestra a músicos tocando en vivo en un prácticamente vacío El Floridita, uno de los bares más emblemáticos de La Habana, lo cual desató una avalancha de comentarios que comparan la escena con los músicos del Titanic tocando mientras el barco se hunde.

La desoladora imagen contrasta radicalmente con el esplendor de un local que en su apogeo recibía 250,000 visitantes anuales y donde, antes de la pandemia, 80 % de los turistas estadounidenses en La Habana pasaban por sus puertas.

"Los músicos del Titanic, mientras el barco se hunde ellos tocando", escribió Odelmis Robles Lopez en el hilo de comentarios, en lo que se convirtió en la cita más repetida de la publicación.

Otros usuarios no se quedaron atrás. "Hay más músico que clientes", apuntó Ned López, mientras que Yanetsis Sarduy recordó que "antes era muy visitado. Ahora ni las moscas".

"Vacío y es uno de los lugares más emblemáticos de La Habana", añadió Ana Ley.

Juan Rodriguez-Loeches recordó los tiempos de gloria. "Antes de la pandemia apenas lograbas llegar a la estatua de Hemingway a tirarte una foto. Se hacían 60 daiquirís en un minuto. Lleno total", rememoró.

Olga Alvarez-Ramírez sumó una nota amarga al cuadro. "Y pensar que están cantando una canción de Celia Cruz, pero a ella no le permitieron regresar a Cuba jamás".

Mientras tanto, en la calle Obispo de La Habana Vieja, los músicos de El Floridita siguen tocando para el vacío. "Y parece que Hemingway está al punto de levantarse e irse", resumió Mariano Vidal.

El video llega en el peor momento del turismo cubano en más de dos décadas. Cuba recibió apenas 298,057 visitantes internacionales en el primer trimestre de este año, una caída de 48 % respecto al mismo período de 2025.

En marzo, solo llegaron 35,561 turistas, frente a aproximadamente 170,000 en marzo de 2025, una contracción de 79 %.

El turismo canadiense, históricamente el principal mercado de la isla, cayó de casi 99,000 visitantes a apenas 511 ese mes. El ruso se redujo a 249.

La ocupación hotelera se desplomó al 18,9 %-21,5 %, con más de ocho de cada 10 habitaciones vacías, y unas 300,000 personas vinculadas al sector quedaron sin empleo ni ingresos.

El video viral coincide asimismo con la celebración de la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026, inaugurada el miércoles por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en formato virtual, un reflejo de las limitaciones energéticas del país.

Llama la atención que el jefe de Gobierno prometió "un próximo invierno muy fuerte" y aseguró que "cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano".

Sus palabras fueron recibidas con sarcasmo generalizado. Voces en redes sociales llamaron a Marrero a venir al país de las miserias que él mismo describe con optimismo.

El mismo día de la inauguración de la feria, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado militar que controla buena parte de la infraestructura hotelera cubana, con plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones.

La minera canadiense Sherritt International fue la primera gran empresa en anunciar su retirada, y las hoteleras españolas enfrentan creciente presión financiera y reputacional.

Marrero, sin embargo, ignoró las sanciones y lanzó su promesa turística. "Somos optimistas, pensamos que estas sanciones de Estados Unidos no serán duraderas y que podamos poco a poco volver a la normalidad".