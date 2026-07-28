Impresionante bautizo en Pinar del Río: alrededor de 450 personas «fueron a las aguas»

Cientos de familias, adultos, jóvenes y niños vestidos muchos de ellos de blanco se congregaron el sábado en una playa de Pinar del Río para participar en un bautizo masivo organizado por la Iglesia Metodista en Cuba, en el que alrededor de 450 personas entraron al mar en una jornada que la propia institución describió como su «Año de Bendiciones Multiplicadas».

El evento fue encabezado por Norberto Pedrero, Superintendente del Distrito Pinar del Río, junto a varios pastores de la zona.

Las imágenes difundidas por la iglesia en sus redes sociales muestran una multitud en la orilla del mar, con sombrillas de colores y un ambiente festivo y comunitario, captadas incluso desde ángulos aéreos que permiten dimensionar la magnitud de la convocatoria.

A cada uno de los bautizados se le entregó una Biblia como parte de la celebración, según informó la propia institución: «¡Biblias para los bautizados!», publicó en su perfil oficial.

«Junto a pastores del Distrito Pinar del Río. Día de bendiciones multiplicadas», resumió la iglesia en una de sus publicaciones sobre la jornada del sábado.

El bautismo en agua es el rito de iniciación del cristianismo protestante y evangélico: simboliza la muerte a la vida anterior y el renacimiento espiritual, y se realiza como declaración pública de fe ante la comunidad.

Realizarlo en el mar, en lugar de en un templo, añade un componente simbólico y convierte el acto en una celebración colectiva visible, una práctica que ha ganado fuerza en Cuba en los últimos años.

El evento ocurre en un momento en que la Isla atraviesa una de sus crisis más profundas, con escasez generalizada, apagones prolongados y un deterioro social acelerado.

Investigadores y analistas han documentado que en períodos de precariedad extrema el acercamiento de la población a la fe tiende a crecer, y Cuba no es la excepción: las iglesias evangélicas y protestantes han experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, ofreciendo comunidad, apoyo y sentido de pertenencia en medio de la adversidad.

La Alianza de Cristianos de Cuba denunció en 2025 que más del 80% de las iglesias locales carece de personalidad jurídica, lo que no ha impedido que la actividad religiosa continúe expandiéndose.

La Iglesia Metodista posee una amplia implantación territorial en Cuba. En 2017, UM News reportó más de 400 iglesias y presencia en el 80% de los municipios cubanos, además de unos 1,000 centros misioneros y miles de grupos de oración.

Dos años después, la Conferencia de Florida de la Iglesia Metodista Unida aseguró que la denominación ya estaba presente en el 99.4% de los municipios y que su membresía había aumentado de 12,622 personas en 2003 a 51,266 en 2019, un crecimiento aproximado del 306% en 16 años.

Un análisis publicado en 2025 por el Caribbean Basin Research Institute estimó que la asistencia regular a los cultos dominicales de las iglesias protestantes cubanas supera las 600,000 personas. El estudio también señaló que la Iglesia Metodista cuenta actualmente con cinco veces más feligreses que en 1959.