Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar se estanca y el euro sube ligeramente

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra la jornada de este lunes 27 de julio con un dólar que se mantiene firme en 673 pesos cubanos, sin variación respecto a la sesión previa, y un euro que gana terreno y alcanza los 790 pesos, un peso por encima del cierre de ayer. El MLC, por su parte, registra un valor orientativo de 471 pesos, aunque la escasez de operaciones en esta franja obliga a tomar esa cifra con cautela.

El balance del día confirma la resistencia del dólar en niveles elevados tras semanas de tendencia al alza, mientras el euro toca su máximo de los últimos 30 días y consolida su posición como la divisa más cara del mercado paralelo cubano.

Dólar estadounidense (USD)

El dólar estadounidense cierra en 673 pesos cubanos (CUP), con una horquilla de compra en 670 CUP y venta en 676 CUP. Respecto a la jornada anterior, el valor medio se mantiene prácticamente sin variaciones, con un ajuste de apenas +0,5 pesos (+0,1%). En la última semana, sin embargo, el billete verde acumula una subida de 7 pesos (+1,1%) frente a los 666 CUP de hace siete días. La comparación a 30 días muestra un avance de 58 pesos (+9,4%) desde los 615 CUP de finales de junio, aunque conviene señalar que parte de ese movimiento puede reflejar ajustes de metodología del índice. En el último mes, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 675 CUP. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

Euro (EUR)

El euro cierra en 790 pesos cubanos (CUP), con compra en 780 CUP y venta en 800 CUP. Esto representa un aumento de 1,5 pesos respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 789 CUP. En términos semanales, la divisa europea acumula una ganancia de 22,5 pesos (+2,9%) frente a los 768 CUP de hace siete días. A 30 días, el avance es de 80 pesos (+11,3%) desde los 710 CUP de finales de junio, si bien, como en el caso del dólar, parte de esa variación puede obedecer a ajustes metodológicos del índice. El euro alcanza hoy su máximo de los últimos 30 días, con un rango mensual que va de los 688 CUP a los 790 CUP actuales. Supera al dólar por 117 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo.

Evolución de la tasa de cambio

MLC

El MLC cierra con un valor orientativo de 471 pesos cubanos (CUP), con compra en 425 CUP y venta en 517 CUP. Los datos deben tomarse con cautela debido al escaso volumen de operaciones registrado en esta franja horaria. Respecto a la sesión previa, el valor medio cae 19,5 pesos (-4%), y frente a la apertura de hoy retrocede 23 pesos (-4,7%). En la última semana acumula una subida de 14,5 pesos (+3,2%) frente a los 457 CUP de hace siete días. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Resumen de tasas de cambio del mercado informal — cierre del 27 de julio de 2026

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 790 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 471 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. La brecha entre el tipo oficial y el informal alcanza hoy los 72 pesos en el caso del dólar y los 106 pesos en el del euro.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 27 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este lunes 27 de julio de 2026