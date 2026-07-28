Susely Morfa celebra apertura de solinera privada en Villa Clara y la atribuye a la Empresa Eléctrica

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara, celebró este lunes en Facebook la inauguración de un local de carga de equipos en el Reparto Sandino de Santa Clara, elogiando a la Empresa Eléctrica estatal como responsable de la iniciativa, cuando en realidad se trata de una mipyme privada.

El establecimiento inaugurado se llama LEOS y es administrado por Leandro Prada Santana, un emprendedor privado cuya solinera fue anunciada el 19 de julio como la tercera de Santa Clara, con apertura prevista para el 24 de julio.

En sus publicaciones, Morfa escribió: «La Empresa Eléctrica es un ejemplo de búsqueda de alternativas y nuevos servicios, su director Justo inspira desde el ejemplo sensible en bien del pueblo, gracias viejo te queremos y agradecemos mucho».

Las fotografías del evento, tomadas a las 11:16 a.m. del 27 de julio, muestran un corte de cinta dorada frente a la fachada del local, que exhibe 18 paneles solares, banderas cubanas y el lema «DISFRUTA HOY, CARGA TU MAÑANA».

La instalación cuenta con 12 kW de potencia y 20 kW de respaldo en baterías, y ofrece de forma gratuita servicios de cocción de alimentos, recarga de teléfonos y uso de ventiladores para más de 100 familias que padecen apagones de hasta cinco días consecutivos, operando de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La atribución del mérito a la Empresa Eléctrica estatal contrasta con el origen privado del proyecto, en un patrón que se repite en Villa Clara: el gobierno provincial presenta como gestión propia las soluciones energéticas impulsadas por el sector no estatal ante la incapacidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Villa Clara atraviesa una severa crisis de generación eléctrica que en marzo de 2026 dejó a la provincia con apenas 23 MW disponibles, muy por debajo de la demanda local.

En ese contexto han proliferado las solineras, instalaciones solares comunitarias operadas principalmente por mipymes. La primera de Santa Clara fue inaugurada el 4 de abril de 2026 en el consejo popular Virginia, operada por la mipyme Eléctrica Total, con 56 paneles solares y 30 kW de potencia.

Morfa ya había promocionado una estación de carga gratuita en marzo de 2026 como respuesta a la crisis energética, adoptando una estrategia de visibilidad en terreno que incluye recorridos por instalaciones y publicaciones frecuentes en redes sociales.

El 23 de julio, el oficialista Granma reconoció el papel de ocho solineras creadas por actores no estatales en Villa Clara, con proyección de sumar tres más, y declaró a la provincia destacada en la emulación por el aniversario del Moncada.

La inauguración de LEOS se produjo un día después de esa fecha patria, en lo que el dossier describe como un contexto de propaganda institucional alrededor del 26 de Julio, aunque la instalación es de origen y gestión privados.

En su segunda publicación, Morfa añadió: «El pueblo agradece cada nuevo servicio en bien de la comunidad, excelente obra», sin mencionar en ningún momento al emprendedor privado que construyó y financia la solinera.