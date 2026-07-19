Reparto Sandino tendrá la tercera “solinera” de Santa Clara con varios servicios gratuitos

La ciudad de Santa Clara se prepara para inaugurar su tercera "solinera" en el reparto Sandino, una estación de carga con energía solar que ofrecerá servicios gratuitos de cocción de alimentos y recarga de dispositivos a más de 100 familias castigadas por apagones de hasta cinco días seguidos.

La apertura está prevista para el 24 de julio, en vísperas del 26 de Julio, informó el viernes la emisora provincial CMHW .

El proyecto es liderado por Leandro Prada Santana, administrador de la mipyme privada Leos, y contará con 18 paneles solares, 12 kW de potencia instalada y 20 kW de respaldo en baterías.

"Queremos que salga para el día 24 e inaugurarla en conmemoración al 26 de Julio, ya que nuestra provincia resultó destacada por la fecha", subrayó Prada.

La instalación funcionará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y no cobrará nada por la elaboración de alimentos, la recarga de teléfonos móviles ni el uso de ventiladores, a diferencia de otras solineras en el país que sí aplican tarifas.

El reparto Sandino es uno de los sectores más golpeados por la crisis eléctrica en Villa Clara. A partir del 7 de julio, sus residentes acumularon más de 112 horas consecutivas sin electricidad (más de cinco días), lo que también los dejó sin agua corriente al depender el bombeo de turbinas eléctricas.

El arquitecto Osmel Pino Núñez, responsable del diseño y ejecución de la obra, adelantó que el espacio irá mucho más allá de proveer energía.

"Como propósito final tenemos la prestación de servicio a la comunidad. Crearemos en el área una cafetería, además de escenarios con bancos, luminarias, jardinerías, zonas de ocio y canchas deportivas para los niños y niñas. La intención es cambiar el entorno y esperamos que la población lo acepte y lo apoye", declaró.

La obra avanza con la participación de trabajadores de la mipyme Leos, vecinos del barrio y empresas locales. Ya se limpiaron escombros y se habilitaron canchas de fútbol y básquet que los niños de la zona han comenzado a usar.

"Me siento muy contento y muy agradecido con los vecinos, los cuales han apoyado la obra que estamos haciendo porque saben que va a ser en beneficio del pueblo", concluyó Prada.

Esta será la tercera solinera de Santa Clara, ciudad que se convirtió en pionera del fenómeno cuando inauguró la primera del país en abril de 2026 en el consejo popular Virginia, construida en apenas nueve días desde el suelo raso.

El modelo se ha extendido por toda la isla. Anuncios en la prensa oficial indican que Matanzas proyecta nueve puntos de este tipo, al tiempo que La Habana habilitará una en el corazón del Vedado.

En junio, Holguín inauguró El Girasol, estación de carga solar pionera en el oriente cubano, aunque esta última generó polémica por tarifas que oscilan entre 50 y 500 CUP por hora frente a un salario promedio estatal de 6,930 CUP mensuales.

La proliferación de solineras refleja el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, que acumula ocho apagones totales en 18 meses y registra en julio un déficit de generación de 2,130 MW frente a una demanda de 3,150 MW, agravado desde enero cuando Venezuela suspendió envíos de crudo y México cortó sus exportaciones petroleras debido a las sanciones impuestas por la administración Trump.