Iván Silva agranda su leyenda con otro oro; Andy Granda completa doblete dorado para Cuba

El judo cubano protagonizó este lunes una jornada histórica en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Iván Silva conquistó el oro en 100 kg y Andy Granda se impuso en +100 kg, completando un doblete dorado que reafirma el dominio de Cuba en el tatami regional.

Silva, natural de Colón, Matanzas, venció en la final al colombiano Francisco Balanta por wazari para alzarse con su tercer título centroamericano y del Caribe, su cuarta medalla en estas citas —suma una plata en Veracruz 2014— y su primera presea en la división de 100 kg, habiendo logrado podios anteriores en tres categorías de peso distintas.

«Al fin llega ese tercer título centroamericano, cuarta medalla en esta cita. Era un reto, una nueva división. He logrado medallas en tres divisiones distintas en Juegos Centroamericanos», declaró Silva en entrevista con Radio Rebelde tras la competencia.

El resultado tuvo un sabor especial: Balanta lo había derrotado en el clasificatorio previo, aunque Silva ya le había ganado en el Campeonato Panamericano. La revancha llegó con una táctica clara, acordada de antemano con su cuerpo técnico. «Desde el principio era la táctica que habíamos hablado con los entrenadores. Buscaron más cajas y después controlar el combate, manejar la parte táctica sin arriesgar mucho», explicó el judoca matancero.

Silva también destacó su recuperación de una lesión de hombro que lo mantuvo alejado de la competición durante un período prolongado. «Gracias a Dios me he recuperado súper bien, que agradecerle sobre todo al doctor Tarragona, que está aquí en los Juegos con nosotros, y eso es fundamental para que pueda volver a competir y estar al más alto nivel ganando títulos», afirmó.

El campeón apunta ahora a una medalla olímpica y confía en que su velocidad —ventaja natural frente a rivales de mayor envergadura— será su principal arma. «Mi velocidad me baso en eso, tengo dos divisiones inferiores, soy un poco más rápido que los atletas de 100 kilogramos. Pero tengo que seguir ganando en fuerza, seguir ganando en táctica», reconoció.

Por su parte, Andy Granda, campeón mundial de judo en +100 kg en Tashkent 2022 y dos veces campeón panamericano, cerró el doblete al derrotar por ippon al dominicano José Nova Alcántara en la final de +100 kg, según informó Prensa Latina. La victoria ante el local, en un pabellón repleto de aficionados dominicanos, consolidó su condición de referente indiscutible de la categoría en la región.

Granda llega a este título tras coronarse campeón panamericano en Santiago de Chile 2025 y haber ganado las copas centroamericanas de Panamá y Guatemala en 2026, aunque en París 2024 se quedó sin medalla olímpica al perder el combate por el bronce.

La jornada también incluyó el bronce de Dayanara Curbelo (+78 kg), de apenas 20 años, en su debut en estas citas. La joven judoca, campeona panamericana junior, venció a Izayana Marenco de Nicaragua por el tercer lugar. «Estoy muy, muy, muy feliz con mi medalla de bronce, mi primer juego centroamericano», expresó Curbelo, quien ya tiene clasificación directa a los Juegos Panamericanos.

Con estos resultados, Cuba marchaba tercera en el medallero general de Santo Domingo 2026 con seis oros, dos platas y seis bronces, 14 medallas en total, impulsada en gran medida por un judo que este lunes sumó cinco preseas doradas en una sola jornada.

Silva, al reflexionar sobre el relevo generacional, dejó un mensaje de confianza en el futuro: «Algunos de los jóvenes que vienen, creo que el futuro está en buenas manos cuando Andy y yo terminemos ya de competir activamente. Creo que es mucho atleta, es mucha gran capacidad».