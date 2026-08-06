«¿Complejidades que vivimos?» Cubanos ponen en su sitio a Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles en X y Facebook un mensaje para celebrar los resultados deportivos de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero la frase con la que abrió el texto desató una ola de respuestas ciudadanas que no tardaron en ponerlo en evidencia.

«En medio de las complejidades que vivimos no dejamos de agradecer la actuación de los nuestros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo», escribió el gobernante cubano, usando el eufemismo «complejidades» para referirse a una crisis que incluye apagones prolongados, escasez de alimentos y el deterioro generalizado de los servicios básicos.

La expresión, lejos de pasar inadvertida, fue percibida por muchos cubanos como una minimización deliberada de la gravedad de lo que vive la población en la Isla.

En el mismo mensaje, Díaz-Canel destacó tres oros del atletismo: «la seguridad de la abanderada Leyanis en triple salto, la inteligencia de Anisleidis en los 5,000 metros y la autoridad del joven Hodelín en salto de longitud», además de la actuación de los luchadores y los equipos de hockey, con mención especial a la portera del equipo femenino, que atajó cuatro penales en la final.

Sin embargo, el contexto deportivo también tiene aristas incómodas para el régimen: Cuba cerró tercera en el medallero con 31 oros, 26 platas y 35 bronces, muy lejos de la meta oficial de al menos 67 oros, y por detrás de México y Colombia.

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Fue, además, la primera vez en la historia que Cuba quedó fuera de los dos primeros lugares en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El uso del término «complejidades» no es nuevo en el discurso de Díaz-Canel. Apenas días antes, el 30 de julio, había declarado: «el camino es difícil, la situación es compleja, pero la voluntad de vencer es inquebrantable».

La cobertura del gobernante sobre estos juegos ya había generado polémica con anterioridad: las remeras Leah Daniela Almeida y Ana Laura Jiménez, que ganaron el primer bronce cubano de la cita el 25 de julio en doble par de remos cortos peso ligero femenino, fueron ignoradas en sus publicaciones, coincidiendo con la deserción de una de ellas de la delegación.

Esa omisión selectiva, sumada al eufemismo con el que el gobernante describe la crisis, alimentó las reacciones de cubanos que señalaron la distancia entre el lenguaje oficial y la realidad cotidiana de quienes viven en la Isla.

El tuit acumuló apenas 15 comentarios, muchos de ellos críticos, frente a los 336 «me gusta» registrados en la plataforma.

No es la primera vez que una frase de Díaz-Canel sobre las «complejidades» del país se convierte en blanco de la indignación popular: para millones de cubanos que enfrentan a diario cortes de electricidad de más de 12 horas, colas interminables y estantes vacíos, la palabra resulta tan insuficiente como el propio gobierno que la pronuncia.