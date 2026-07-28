Venden por más de 15 mil dólares una medalla de oro del béisbol cubano en Atlanta 1996

Una medalla de oro conquistada por un integrante de la selección cubana de béisbol que ganó los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue vendida por 15,008 dólares, incluida la prima del comprador, en una subasta organizada por la firma estadounidense RR Auction.

El lote cerró el pasado 23 de julio y superó el precio mínimo estimado por la casa de subastas, que había fijado su valor en 12,000 dólares o más.

Aunque RR Auction confirmó que la presea perteneció a un miembro del equipo campeón olímpico, no reveló la identidad del exjugador que decidió venderla.

La medalla, elaborada en plata dorada, conserva su cinta original en tonos verde y dorado y se entregó junto con el estuche oficial de madera de los Juegos Olímpicos del Centenario, celebrados en Atlanta en 1996.

Una generación histórica del béisbol cubano

La selección cubana llegó a Atlanta como campeona olímpica tras el oro conseguido en Barcelona 1992 y confirmó su dominio al conquistar su segundo título consecutivo.

Dirigido por Jorge Fuentes, el equipo terminó invicto la fase clasificatoria, derrotó 8-1 a Nicaragua en semifinales y venció a Japón por 13-9 en la final, después de romper un empate de 6-6 con un decisivo racimo de cuatro carreras en la sexta entrada.

Aquella selección reunió a varias de las mayores figuras del béisbol cubano, entre ellas Omar Linares, Orestes Kindelán, Pedro Luis Lazo, José Contreras y Antonio Pacheco.

Un fenómeno cada vez más frecuente

La venta se suma a una lista creciente de medallas olímpicas cubanas que han terminado en casas de subastas internacionales, un fenómeno que numerosos exdeportistas han vinculado a las dificultades económicas que enfrentan tras retirarse del deporte de alto rendimiento.

La propia RR Auction ha comercializado varias preseas de atletas cubanos en los últimos años. En julio de 2024, la medalla de oro del taekwondista Ángel Valodia Matos, obtenida en Sídney 2000, fue vendida por 51,620 dólares, mientras que la del boxeador Roniel Iglesias alcanzó 83,188 dólares. Según Playoff Magazine, otra medalla del equipo cubano de béisbol de Atlanta 1996, atribuida a Miguel Caldés, se subastó anteriormente por 21,963 dólares.

Uno de los casos que más repercusión generó fue el del boxeador Mario Kindelán, quien en diciembre de 2023 reconoció públicamente que había vendido su medalla de oro olímpica de Sídney 2000 debido a sus problemas económicos, una confesión que reavivó el debate sobre la situación que enfrentan muchos atletas cubanos después de concluir sus carreras.

El béisbol fue uno de los deportes más exitosos para Cuba en los Juegos Olímpicos. La selección nacional conquistó tres medallas de oro (Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004) y dos de plata (Sídney 2000 y Pekín 2008), convirtiéndose en el único equipo que subió al podio en todas las ediciones olímpicas en las que la disciplina formó parte del programa oficial.